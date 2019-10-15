Harekat İsrail’in kabusu olacak

Terör örgütü PKK/YPG’nin Türkiye için tehdit olduğunu itiraf etmesine rağmen, Washington’da Türkiye’nin düzenlediği Barış Pınarı Harekatına karşı çıkan ve yaptırım tehdidinde bulunan Cumhuriyetçi senatör Lindsay Graham’ın derdinin İsrail’in güvenliği olduğu ortaya çıktı. Graham’ın Türkiye’yi hedef aldığı konuşmasında, Cumhuriyetçi senatör, Suriye’de oynanan ve İsrail’e kalkan olacak proje devlet senaryosunu dolaylı yoldan onayladı.

Graham, “Türkiye’nin operasyonu sadece İran ve Rusya’ya yarayacak. Bu durum İsrail için bir kabusa dönüşecek” itirafında bulundu. Fırat’ın doğusundan yüzlerce kilometre uzakta olan İsrail’in nasıl olup da Türkiye’nin terörle mücadele operasyonundan zarar göreceği anlaşılamadı. Daha önce bir Beyaz Saray yetkilisi bölgedeki hedeflerinin “İkinci İsrail devletini kurmak” olduğunu ama Türkiye’nin operasyonu ile bu projenin çöktüğünü Amerikan Newsweek dergisine itiraf etmişti.