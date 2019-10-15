Dünya Harekat İsrailin kabusu olacak
BARIŞ PINARI HAREKATI

Harekat İsrail’in kabusu olacak

PKK’nın Türkiye’ye tehdit olduğunu itiraf eden ardından Barış Pınarı Harekâtı’na karşı çıkan ve yaptırım tehdidinde bulunan ABD’li senatör Lindsay Graham’ın tek derdinin İsrail’in güvenliği olduğu ortaya çıktı. Graham, “Türkiye’nin operasyonu İsrail için kâbusa dönüşecek” itirafında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Lindsay Graham
Lindsay Graham

Terör örgütü PKK/YPG’nin Türkiye için tehdit olduğunu itiraf etmesine rağmen, Washington’da Türkiye’nin düzenlediği Barış Pınarı Harekatına karşı çıkan ve yaptırım tehdidinde bulunan Cumhuriyetçi senatör Lindsay Graham’ın derdinin İsrail’in güvenliği olduğu ortaya çıktı. Graham’ın Türkiye’yi hedef aldığı konuşmasında, Cumhuriyetçi senatör, Suriye’de oynanan ve İsrail’e kalkan olacak proje devlet senaryosunu dolaylı yoldan onayladı.

Graham, “Türkiye’nin operasyonu sadece İran ve Rusya’ya yarayacak. Bu durum İsrail için bir kabusa dönüşecek” itirafında bulundu. Fırat’ın doğusundan yüzlerce kilometre uzakta olan İsrail’in nasıl olup da Türkiye’nin terörle mücadele operasyonundan zarar göreceği anlaşılamadı. Daha önce bir Beyaz Saray yetkilisi bölgedeki hedeflerinin “İkinci İsrail devletini kurmak” olduğunu ama Türkiye’nin operasyonu ile bu projenin çöktüğünü Amerikan Newsweek dergisine itiraf etmişti.

Fırıldak Graham
DÜNYA
Fırıldak Graham
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