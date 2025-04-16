Harvard'a Filistin cezası: 2,2 milyar dolarlık fonu kesti

ABD’de Donald Trump yönetimi, taleplerini reddeden Harvard Üniversitesi’ne sağlanan 2,2 milyar dolarlık federal fonları durdurma kararı aldı. Beyaz Saray, geçen hafta Üniversite'ye yönetim, öğrenci kabul ve işe alım uygulamalarında köklü değişiklikler yapılması gibi konuların yer aldığı bir talep listesi göndermişti.

Harvard Üniversitesi ise önceki gün, söz konusu talepleri reddetmişti. Üniversite'den gelen cevabın ardından somut adım atan Trump yönetimi, Harvard'a verilen 2,2 milyar dolarlık federal finansman ve 60 milyon dolarlık anlaşmaları durdurma kararı aldığını ilan etti. ABD Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Harvard’ın yaptığı açıklama, ülkemizin en prestijli üniversitelerinde ve kolejlerinde yaygın olan rahatsız edici hak sahibi olma zihniyetini pekiştirmektedir" ifadeleri kullanıldı.