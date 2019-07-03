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Dünya Haşdi Şabi tasfiye ediliyor
ORTADOĞU

Haşdi Şabi tasfiye ediliyor

ABD ile İran arasındaki bölgesel gerilim artarken Irak’tan dikkat çeken bir adım geldi. Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, İran destekli Haşdi Şabi güçlerinden 31 Temmuz’a kadar tüm ofislerini kapatıp düzenli orduya katılmalarını istedi. Irak ve Suriye’deki iç savaşta isimleri uzun süre gündemden düşmeyen Haşdi Şabiler işkence, tecavüz ve katliamlarla da anılmıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Haşdi Şabi güçleri
Haşdi Şabi güçleri

ABD-İran arasındaki bölgesel gerilim artarken Irak’tan dikkat çeken bir adım geldi. Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, İran destekli Haşdi Şabi güçlerine ait tüm ofislerin kapatılıp Irak’ın düzenli ordusuna katılması yönünde bir kararname yayımladı. Haşdi Şabi’ye ait yerlerin kapatılmasını isteyen Irak Başbakanı, Haşdi Şabi’nin (Halk Seferberlik Güçleri) ya Irak Ordusu’na katılmasını ya da parti yasasına göre siyasete katılmaları gerektiğini belirtti. Kararnamede, Irak Ordusu’nun bir parçası olan Haşdi Şabi güçlerinin Başkomutan’ın emirleri doğrultusunda hareket etme yükümlülüğü olduğu ve söz konusu yapıdan da Başbakan’ın atayacağı kişinin sorumlu olacağı ifade edildi.

‘YASADIŞI’ KABUL EDİLECEK

Kararnamede DEAŞ ile savaş sırasında milis gücüne bağlı grupların kullandığı tüm isimlerin lağvedileceği, bu isimler yerine “tugay” ve “alay” gibi askeri tanımların kullanılacağı belirtildi. Kararnamede, talimatlar dışında gizli ya da açık şekilde silahlı olarak faaliyet gösteren grupların “yasadışı” kabul edileceği uyarısında da bulunuldu. Kararnamede yer alan talimatların en geç 31 Temmuz’a kadar yerine getirilmesini istenirken, Haşdi Şabi milis yapısıyla ilgili başka kararların da alınacağını belirtildi.

  • Sadr da lağvetti
  • Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr da, harekete bağlı milis gücü Seraya es-Selam'ın lağvedilmesi talimatı verdi. Sadr, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin Haşdi Şabi'ye bağlı büroların kapatılması kararının ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Seraya es-Selam'ın feshedildiğini, tüm bürolarının kapatılması talimatını verdiğini duyurdu. Mukteda Sadr, ayrıca Seraya es-Selam'ın mümkün olduğunca kutsal bölgelerden (Şii mezarlıkları) uzaklaştırılmaması temennisinde bulundu.
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