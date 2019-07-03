Haşdi Şabi tasfiye ediliyor

ABD-İran arasındaki bölgesel gerilim artarken Irak’tan dikkat çeken bir adım geldi. Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, İran destekli Haşdi Şabi güçlerine ait tüm ofislerin kapatılıp Irak’ın düzenli ordusuna katılması yönünde bir kararname yayımladı. Haşdi Şabi’ye ait yerlerin kapatılmasını isteyen Irak Başbakanı, Haşdi Şabi’nin (Halk Seferberlik Güçleri) ya Irak Ordusu’na katılmasını ya da parti yasasına göre siyasete katılmaları gerektiğini belirtti. Kararnamede, Irak Ordusu’nun bir parçası olan Haşdi Şabi güçlerinin Başkomutan’ın emirleri doğrultusunda hareket etme yükümlülüğü olduğu ve söz konusu yapıdan da Başbakan’ın atayacağı kişinin sorumlu olacağı ifade edildi.

‘YASADIŞI’ KABUL EDİLECEK

Kararnamede DEAŞ ile savaş sırasında milis gücüne bağlı grupların kullandığı tüm isimlerin lağvedileceği, bu isimler yerine “tugay” ve “alay” gibi askeri tanımların kullanılacağı belirtildi. Kararnamede, talimatlar dışında gizli ya da açık şekilde silahlı olarak faaliyet gösteren grupların “yasadışı” kabul edileceği uyarısında da bulunuldu. Kararnamede yer alan talimatların en geç 31 Temmuz’a kadar yerine getirilmesini istenirken, Haşdi Şabi milis yapısıyla ilgili başka kararların da alınacağını belirtildi.