Dünya Hasekedeki kanlı cezaevi tiyatrosundan PKKya zırhlı araç çıktı
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Hasekede'ki kanlı cezaevi tiyatrosundan PKK’ya zırhlı araç çıktı

Suriye Haseke’de en az 500 mahkûmun DEAŞ’lı diye öldürüldüğü kanlı cezaevi tiyatrosunun ardından ABD, PKK’ya 10’a yakın M2A3 Bradley zırhlı araç daha gönderdi. Koalisyon komutanlarından Yarbay Dan Leard yeni sevkiyatı, Bradleylerin Haseke’deki cezaevi çatışmalarında caydırıcı olmasına bağladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Hasekedeki kanlı cezaevi tiyatrosundan PKK’ya zırhlı araç çıktı
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Suriye’nin Haseke şehrinde en az 500 mahkumun DEAŞ’lı diye öldürüldüğü kanlı cezaevi tiyatrosunun altından, terör örgütü PKK’ya yeni destek çıktı. ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, cezaevi baskınında DEAŞ’a karşı üstünlük sağladığı gerekçesiyle PKK’nın hizmetine sunduğu M2A3 Bradley zırhlı araçların sayısını arttırma kararı aldı.

Bu kapsamda ilk sevkiyat önceki gün yapıldı. PKK’nın işgali altındaki bölgeye “yarı tank” olarak da adlandırılan 10’a yakın paletli zırhlı araç gönderildi.

YİNE DEAŞ BAHANESİ

Sevkiyata ilişkin görüntüler sözde DEAŞ karşıtı koalisyon tarafından yayınlandı. Görüntülerde ABD askerlerinin çok sayıda zırhlı aracı muharebeye hazır hale getirmek için çalışmalar yaptığı görüldü. Sevkiyata ilişkin sözde koalisyonun komutanlarından Yarbay Dan Leard da açıklama yaptı. Leard, bölgeye gönderilen zırhlı araçların, DEAŞ’ı kalıcı olarak alt etme arzusunun göstergesi olduğunu iddia etti.

GÜVEN VERİYORMUŞ

Daha önceden gönderilen zırhlı araçların Haseke’deki cezaevi çatışmaları sırasında çok caydırıcı görevler üstlendiğini öne süren Yarbay Leard, “Bradleylere karşı koyabilecek hiçbir şey yok. DEAŞ’a karşı mücadelede ortaklarımıza büyük güven veriyor” dedi.

Zırhlıların, PKK’lı teröristlerden oluşan SDG’yi desteklemek için gönderildiğini aktaran Leard, “Bu yetenek, ortak güçlerimize tehdide karşı açık bir avantaj sağlayan hayati derecede korunan ateş gücü sağlıyor” ifadelerini kullandı.

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