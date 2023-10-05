Hasene ile gönül köprüleri inşa ediliyor

Bugünlerde ise “Hasene Suriye Köy Kompleksi Projesi” adını verdikleri çalışma ile içerisinde 108 konut, cami, sağlık ocağı, okul ve su kuyusu bulunan bir köy kompleksi inşa ediyor. Proje ile savaşın ve depremin neden olduğu yıkım sonrasında toplumun yeniden yapılanmasına yardımcı olmak, toplumun dayanışma ve destek ağlarını güçlendirmek amaçlanıyor.