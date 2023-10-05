Hasene ile gönül köprüleri inşa ediliyor

Program Suriye’nin Azez bölgesinde gerçekleşti.
Mobil hizmetler, lojistik merkezleri, ayni ve nakdi yardımlar, okullar, rehabilitasyon merkezleri, konteyner kentler, sağlık hizmetleri, gıda-kıyafet-yakacak yardımları, binlerce gönüllü desteği ve daha birçok hizmeti ile Hasene depremin yaralarını sarmaya devam ediyor.
Depremden hemen sonra Kahramanmaraş ve Adıyaman’da konteyner kentlerini vatandaşların hizmetine açan Hasene, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde başlattığı okul inşaatı projesiyle eğitime verdiği önemin bir kere daha altını çizdi.
Düzenlenen programda, Hasene Suriye Köy Kompleksi Projesi’nin hayata geçirilmesinin yanı sıra Hasene Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin temel atma töreni ve Hasene Suriye Koordinasyon Ofisi’nin açılışı gerçekleştirildi. Suriye’nin Azez bölgesinde gerçekleşen programa IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün, Hasene International Başkan Yardımcısı Murat Sevinç, IGMG Türkiye Bölgesi Başkanı Ahmed Divleli, Hasene Vakfı Başkanı Halil Aydın, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin ve beraberindeki heyet katıldı.