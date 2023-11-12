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Dünya

Hastane vuruldu bebekler ölüyor

İsrail güçleri, Şifa Hastanesi'nin ameliyathane bölümünü vurdu. Oksijen makineleri durduğu için bazı hastalar hayatını kaybetti. 2 bebek yaşamını yitirirken 38 bebek ölümle karşı karşıya. Şifa Hastanesi'nde ölen yaklaşık 100 kişi de hastane bahçesine kazılacak toplu mezara defnedilecek.

04:00 - 12/11/2023 Pazar
Güncelleme: 01:39 - 12/11/2023 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Gazze’deki Şifa Hastanesi’nde yoğun bakımda tutulan 38 bebeğin oksijen yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi. Filistin Sağlık Bakanlığı, “Şifa Hastanesinde yoğun bakımda tutulan 38 bebeğin oksijen yetersizliği nedeniyle hayati tehlike altında olduğu, 2 bebeğin ise söz konusu sorun nedeniyle hayatını kaybettiği, hastanelere yakıt götürülmemesi halinde ise geri kalanlar için bunun ölüm cezası olacağı” şeklinde düzeltti. Gazze’deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze’deki Şifa Hastanesinin ameliyathane bölümünü vurduğu belirtildi. İsrail keskin nişancılarının içeride hareket eden her şeyi hedef alması nedeniyle Şifa Hastanesi’nin tamamen hizmet dışı kaldığı da belirtildi. İşgalci gücün hastane çevresini tamamen abluka altına aldığı da belirtiliyor.



#Soykırım
#Filistin
#Şifa Hastanesi
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