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Havada mesaj

Muhalifler dün İdlib’de karşı operasyon başlattı. TSK’nın ateş desteği verdiği muhalifler Neyrab beldesine girdi. Uzun bir aradan sonra ilk kez rejime ait bir helikopter de düşürüldü. Helikopterin içinde bulunan tuğgeneral ile teğmen pilotlar öldü. Omuzdan atılan MANPADS füzesinden kurtulan bir uçak ise panikle kendi mevzilerini vurdu.

Hamza Hıdır Yeni Şafak
Esed rejimine ait helkopter vuruldu.
Esed rejimine ait helkopter vuruldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gözlem noktalarına yönelik saldırının ardından muhalifler İdlib’de karşı operasyon başlattı. Tüm muhalif grupların katıldığı harekâta TSK ateş desteği verdi. İlk hedef Serakib kasabasının kuzeybatısındaki Neyrab beldesi oldu. Türk topçu birliğinin bölgedeki rejim unsurlarına yönelik atışlarının ardından dün saat 12:00’da muhaliflerin kara unsurları köye girdi. Rejim milisleriyle yaşanan şiddetli çatışmaların ardından köyün kontrolü yaklaşık 3 saatte ele geçirildi. Rejim, büyük yığınak yaptığı köyü yeniden almak için birkaç kez karşı saldırı girişiminde bulunarak bazı bölgelerde yeniden kontrol sağladı.

Düşürülen rejim helikopterinin enkazında yanmış cesedi bulunan pilot Beşar Mahmud Samra, geçtiğimiz günlerde ABD ordusunca öldürülen İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani’nin hayranlarından biriydi.

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Mahmud Samra ve Kasım Süleymani

51 TANESİ ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib bölgesinde 51 rejim askerinin öldürüldüğünü, 1 uçaksavar mevzii ile 1 mühimmat deposunun imha edildiğini açıkladı. Operasyonda 1 tank ve 23 mm çapında bir top da ele geçirildi. Muhalifler Neyrab’dan sonra San, Tranbe, Jobaz ve Efes köylerinin temizlemeyi planlanıyor. Dadih köyünde de rejimin unsurları Grad füzeleriyle vuruldu. Yerel kaynaklar burada da en az 10 rejim milisinin öldürüldüğünü bildiriyor.

Operasyondaki sürpriz ise rejimin hava unsurlarının hedef alınması oldu. Uzun bir aradan sonra muhalifler ilk kez rejime ait bir helikopteri düşürmeyi başardı. Helikopterin düşürülmesiyle birlikte rejimin Tuğgenerali Issa Ezel Din ile teğmen pilotlar Beşar Mahmud Samra ve Ali Hallak ölü ele geçirildi. Muhalifler, bir rejim uçağını da MANPADS olarak bilinen, omuzdan atılan hava savunma füzesiyle hedef aldı. Füzeden son anda kurtulan rejim uçağı, panikle kendi mevzilerini vurdu. Uçak, hemen sonra geldiği üsse geri döndü. Muhalifler önceki gün de İdlib-Hama koridorunda rejimin Mi-24 tipi bombardıman helikopterini vurmuştu. Uçan tank olarak da bilinen helikopter ağır hasar alarak üssüne geri dönüş yapmak zorunda kalmıştı.

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