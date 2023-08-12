Hawaii'deki yangın trajediye dönüştü

ABD’nin turizm cenneti Hawaii’de önceki gün başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ederken ölü ve kayıp sayısında korkutucu bir artış kayıtlara geçti. Maui Adası’ndaki Lahaina bölgesinde salı günü başlayan ve Dora Kasırgası yüzünden şiddeti artarak söndürülemeyen yangın felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 53’e çıktı. Yetkililer adada 1000 kişiye ise ulaşamadıklarını duyurdu. Hawaii Valisi Josh Green, yangınların Hawaii eyalet tarihindeki en büyük doğal felaket olduğunu açıklarken, “Tarihi sahil kasabası Lahaina’nın yüzde 80’i yok oldu” dedi. Lahaina’da yangına maruz kalan çok sayıda turist ve bölge halkının denizlere koşarak suyun içinde saatlerce yardım beklediği belirtildi.





ON BİN KİŞİ KARANLIKTA

Maui bölgesinin yerel konsey başkanı Alice Lee, bölgede çok sayıda insana ulaşılamadığını söylerken şebekelerin çalışmaması sebebiyle 1000 kişiye ulaşılamadığının açıklandığını fakat bu sayının açıklanandan daha az olabileceğini iddia etti. Lee, “Çok zor bir durum içerisindeyiz. Neyse ki çok kuvvetli bir topluluğuz ve herkes birbirine yardım etmeye çalışıyor” dedi. Yetkililer adanın batısındaki 11 binden fazla insanın yaşadığı bölgede elektrik kesintisi meydana geldiğini açıklarken on binlerce insanın ise adadan tahliye edildiğini duyurdu. Olayla ilgili olarak ABD Başkanı Joe Biden da bir açıklama yaptı ve bir karar aldı. Biden, “Büyük felaket kararı” alarak adanın tekrar ayağa kaldırılması için ödeme yapılacağını açıkladı.





İklim değişikliği tetikledi

ABD’nin tropikal zengin bitki örtüsüne sahip, kuraklıktan uzak eyaleti Hawaii’yi kül eden orman yangınlarının iklim değişikliği nedeniyle meydana geldiği belirtildi. Hawaii üzerine çalışan, Clark Üniversitesi’nden iklim bilimci Abby Frazier yağış miktarındaki bu değişimde pek çok faktörün etkili olduğunu, bu faktörlerin hepsinde iklim değişikliğinin rolü olduğunu belirtti. Frazier, La Nina etkisi olarak adlandırılan, yüksek yağış bırakan hava fenomeninin 1980’lerden itibaren daha az yağışa sebep olduğunu ifade ederek, diğer faktörlerin ise sıcaklıkların artmasıyla Hawaii üstündeki bulutların incelmesi ve büyük fırtınaların zamanla kuzeye doğru ilerlemesiyle adalara getirdikleri yağış miktarının azalması olduğunu vurguladı. Hawaii’nin kuraklaşmayla sık görülmeye başlanan orman yangınları nedeniyle bazı yerel bitki örtüsünün yok olduğu, bu bitki örtüsünün yerini, çabuk tutuşabilen istilacı otların aldığı kaydedildi.



