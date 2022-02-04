Hedef DEAŞ lideri katledilen çocuklar: ABD 6 çocuğu öldürdü

Afganistan’dan çıkarken “terörist” diyerek 6’sı çocuk 10 sivili öldüren ABD, Suriye’de de kanlı bir operasyona imza attı. Amerikan özel kuvvetleri önceki gece 00.30’da Suriye’nin kuzey doğusundaki İdlib’de yer alan Atme Mülteci Kampı yakınında bir evi kuşattı. Ardından da 3 katlı binaya hava operasyonu düzenlendi.

Bina bir F-16 ve helikopterle bombalandı. Vurulan ev harabeye dönerken, enkazdan biri kundakta bebek olmak üzere 6’sı çocuk, 4’ü kadın toplam 13 kişinin cesedi çıkarıldı. Parçalanmış çocuk cesetlerinin yer aldığı görüntüler yerel basında yayınlandı.

İsmini vermek istemeyen bir köy sakini, korkunç geceyi “Tufan oluyor zannettim. Dışarı çıktığımda ateş açtılar” diye özetledi.

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“ELEBAŞI ÖLDÜ” İDDİASI

Sivillerin katledildiği saldırı ABD tarafından doğrulandı. Önce ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, 6 çocuğun katledildiği saldırıyla ilgili, “Görev başarılı oldu” açıklamasını yaptı, ancak kimin hedef alındığına dair bilgi vermedi. Daha sonra ABD Başkanı Joe Biden operasyona dair açıklama yaptı.

Atılan bombalarla ev harabeye ndöndü.

Biden “Dün (önceki) gece benim talimatımla, kuzeybatı Suriye’deki ABD güçleri, Amerikan halkını ve müttefiklerimizi korumak ve dünyayı daha güvenli bir yer haline getirmek için başarılı bir terörle mücadele operasyonu gerçekleştirdi. Silahlı Kuvvetlerimizin beceri ve cesareti sayesinde, DEAŞ elebaşı Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi’yi ortadan kaldırdık” dedi. Biden, DEAŞ elebaşının nasıl öldürüldüğüne dair ise herhangi detay paylaşmadı.

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DEAŞ elebaşı Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi

Bağdadi’nin yerine geçmişti

Operasyonda öldürüldüğü iddia edilen DEAŞ elebaşı Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi, Ebubekir El Bağdadi’den sonra örgütün başına geçmişti. Eski ABD Başkanı Trump, Ekim 2019’da Bağdadi’nin ABD ordusunun düzenlediği operasyon sırasında üzerindeki bombalı yeleği patlatıp intihar ettiğini duyurmuştu. Bağdadi’nin yerine Kureyşi geçmişti.

Dışarı çıkmayınca eve roket attılar

İdlib’deki saldırının en yakın görgü tanığı, kabus dolu gecede yaşadıklarını anlattı. İsmini vermek istemeyen kadın şunları söyledi: “Uçaklar geldiğinde uyuyorduk. Patlama ve kurşun sesleriyle kapı ve pencereler kırıldı. Megafonla ‘Birinci, ikinci ve üçüncü evdekiler çıksın’ dediler. ‘10 dakika içinde çıkmazsanız evinizi başınıza yıkacağız, öleceksiniz’ dediler. Eşim hemen çıktı. ABD askerleri yüz üstü yatırıp kelepçeledi. Korkup içeri kaçtım. ‘Çık yoksa öleceksin’ dediler. Çıkmayınca içeri roket attılar. 4-5 kişi üzerime koştu. Çocuklarımı alıp ellerimi bağladılar. Bu sırada bazı kişileri sordular. Ben de çocuklarımı almasınlar diye aklıma ne gelirse öylesine cevap verdim. ABD askerleri arasında Irak şivesiyle konuşan bir kişi de vardı. Saatlerce sorguda tutuldum.”

ABD helikopteri imha ettiğini iddia etti.

Helikopter düştü mü?

ABD, Suriye’deki DEAŞ operasyonunda bir helikopteri teknik arıza yaptığı için imha ettiklerini öne sürdü. İdlib’in doğusundaki Afrin ilçesinin Cinderes beldesi yakınlarındaki enkaz görüntülendi. Helikopterin tamamen parçalandığı ve bazı bölümleri hariç küçük parçalara ayrıldığı görüldü.

Operasyon anında olay yerine yakın bir bölgede bulunan bazı kaynaklar, ABD helikopterlerine bir kişinin ateş açtığını, bu kişinin sonra da üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdiğini, zarar gören hava araçlarından birinin kısa süre sonra Cinderes’e iniş yapmak zorunda kaldığını iddia etti. Hem ABD Başkanı Joe Biden, hem de Pentagon Sözcüsü John Kirby’nin üstüne basa basa “kayıp vermediklerini” söylemesi, açıklamaların aksine helikopterdeki askerlerin ölmüş olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

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