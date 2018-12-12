Dünya Hedefe koydular
AMERİKA

Hedefe koydular

ABD ara seçimlerinde tarihi bir zafere imza atıp Temsilciler Meclisi’ndeki ilk Müslüman kadınlar olmayı başaran İlhan Omar ve Rashida Tlaib, Suud medyasının yeni hedefleri oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rashida Tlaib
Rashida Tlaib

Riyad merkezli Al-Arabiya haber kanalı, İsrail ağzıyla konuşarak, Demokrat vekilleri, Müslüman Kardeşler ve Hamas ile bağlantılı olmakla suçladı. Omar ve Tlaib’in, seçim kampanyaları için Müslüman Kardeşler ve Hamas’tan yardım aldığını öne süren Al-Arabiya, haberinde, Mısır’da darbe ile göreve gelen Abdülfettah es Sisi için de “Suudi Kraliyet ailesinin sadık müttefiki” ifadelerini kullandı.

İlhan omar

Omar ve Tlaib, ABD Başkanı Donald Trump’a karşı gösterdikleri muhalif tavırla biliniyor. Suudi medyası, geçtiğimiz hafta da, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili belgesel çekmek için İstanbul’da bulunan Sean Penn’i hedef tahtasına oturtarak, ünlü oyuncu ve yönetmenin “Müslüman Kardeşler sempatizanı” olduğunu yazmıştı.

Yılın kişisi: Kaşıkçı

Time dergisinin, bu yıl birden fazla kişiye verdiği "yılın kişisi" unvanını alanlar arasında Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı da yer aldı. Derginin resmi internet sitesinde Cemal Kaşıkçı için şu ifadelere yer verildi: "Verimli bir yorumcu ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı eleştiren bir isim olan gazeteci Cemal Kaşıkçı, en son 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğuna girerken görüldü. Veliaht Prensin emriyle işlendiğine inanılan Kaşıkçı cinayeti, uluslararası tepkiye ve Suudi rejiminin derinlemesine incelenmesine yol açtı."

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