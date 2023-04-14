Hedefleri Mescid-i Aksa’yı yıkmak

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te fanatik Yahudi gruplar, Mescid-i Aksa yerleşkesine sistematik baskınlar düzenliyor. İşgalci İsrail güvenlik güçleri korumasında gerçekleştirilen baskınlarda Müslümanların ibadet etmesi engelleniyor, vandal eylemlerle mescit alanlarına zarar veriliyor. Mescid-i Aksa ve çevresini “Tapınak Dağı” olarak adlandıran Yahudi gruplar, bu bölgenin eski Yahudi tapınağının üstüne inşa edildiğine inanıyor. 1990’lardan sonra İsrail güvenlik güçleri, Mescid-i Aksa bölgesine Filistinlilerin giriş çıkışını zorlaştırdı. 1967’den sonra bölgede kontrol sağlamak amacıyla, fanatik Yahudi grupların baskınlarına göz yuman İsrail, yerleşkeyi ele geçirmeyi, Kubbet-üs-Sahra’yı tahrip etmeyi ve bölgede yeni bir tapınak inşa etmeyi hedefliyor. El Cezire, sayısı 20’yi aşan bu radikal Yahudi grupları ve amaçlarını gün yüzüne çıkaran bir çalışma yayınladı.

BASKINLARI ORGANİZE EDİYORLAR

Çalışmada bölgedeki vandal eylemleri organize eden 20’den fazla “Tapınak Dağı” grubunun olduğu belirtildi. Bunlardan en eskisi 1967’de kurulan, sistematik baskınları organize eden Temple Mount Faithful isimli fanatik Yahudi grubu. Geçtiğimiz pazartesi günü İsrail polisinin eskortunda Mescid-i Aksa’ya düzenlenen baskını organize eden grup, okudukları bildiride, “İsrail hükümetinden Tapınak Dağı’nın Yahudi ibadetine tam olarak açılmasını ve bölgeye üçüncü tapınağı inşa etmelerini talep ediyoruz” skandal ifadelerini kullandı.

BEYADENU, BEN GVİR’İ FONLUYOR

Beyadenu isimli bir diğer fanatik Yahudi grubun amacı ise destekçi toplamak. Mescid-i Aksa yerleşkesini Yahudilerin kontrolü altına almayı amaçladıklarını her fırsatta ifade eden Beyadenu, “Tapınak Dağı’nın kontrolünü geri almak istiyorsak binlerce, hatta on binlerce kişiye ihtiyacımız var” açıklamasında bulunmuştu. İsrail siyasetinde de aktif rol alan Beyadenu, ırkçı faaliyetleri ile gündemden düşmeyen Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in de aralarında olduğu çok sayıda aşırı sağcı ismi fonluyor.

BİLDİRİDE SKANDAL İFADELER

İbranice adı “Khozrim La-Har” Tapınak Dağı’na Dönüş grubu Başkanı, Rafael Morris, yaptığı son açıklamada, “Siyonist rüyalardan biri tapınağı inşa etmektir ve bugün bunu yapmamamız için hiçbir neden yok. Yerleşke yüzde yüz İsrail toprağı” sözlerini sarf etti. Tapınak Enstitüsü isimli Yahudi örgütü, son dönemde yapılan baskınlarda aktif rol oynadı. Örgüt bildirisinde skandal ifadeler yer alıyor. Kısa zamanda Yahudilerin alana giriş çıkışlarını artırmayı hedefledikleri belirtilen bildiride, “Uzun vadede bölgede üçüncü Yahudi tapınağının inşasını teşvik etmeliyiz. Tapınak Dağı’nda kurban kesme ibadetlerini eskisi gibi gerçekleştirmeliyiz” ifadeleri yer aldı.

Hz. İbrahim Camii’nde yaptıkları gibi

BM Özel Raportörü Francesca Albenese de, radikal Yahudilerin amacının, tıpkı İsrail işgali altındaki el-Halil kentinde Hz. İbrahim Camii’ne yaptıkları gibi, Aksa’nın bir kısmını ya da tamamını zorla ele geçirerek ve dönüştürerek bir Sinagog yapmak olduğunu belirtiyor.

HÜKÜMETLER FİNANSE EDİYOR

İsrail basınında çıkan haberlere göre, İsrail hükümetleri, bu fanatik Yahudi örgütleri finanse ediyor. Daha önce Mescid-i Aksa’ya baskınlar konusunda daha çekingen davranan Tel Aviv yönetimi, son yıllarda bu tutumunu değiştirdi. Daha önce yasak olarak kabul gören Yahudilerin bölgeye girişi, artık İsrail güvenlik güçleri tarafından organize edilirken, aralarında Yahudi yerleşimcilerin ve askerlerinde bulunduğu 50’şer kişilik gruplar Mescid-i Aksa’ya sistematik baskınlar düzenliyor.







