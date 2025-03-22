Her gün biraz daha işgal edecekler

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Hamas anlaşmayı reddetmeyi sürdürdükçe "İsrail'in Gazze'de daha fazla Filistin toprağını ilhak edeceğini" söyledi. Katz, yaptığı açıklamada, İsrail ordusuna "Gazze'de yeni bölgelerin ele geçirilmesi, Filistinlilerin zorla göç ettirilmesi ve Gazze Şeridi çevresindeki tampon bölgelerin genişletilmesi" talimatı verdiğini aktardı. Hamas'ın İsrailli esirleri serbest bırakmayı reddettiğini ileri süren Katz, Hamas bu tavrını devam ettirdikçe "daha fazla toprak kaybedeceğini ve İsrail'in bu toprakları ilhak edeceğini" açıkladı. Katz, "İsrail ordusunun Filistinlileri sürgün ederek kara işgaliyle ele geçirdiği noktalarda kalıcı kontrol sağlayacağını" belirtti. Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan şiddetli saldırıların süreceği tehdidini yineleyen Katz, şu ifadeleri kullandı: "Gazze nüfusunu güneye tahliye etmek ve ABD Başkanı (Donald) Trump'ın Gazze sakinleri için gönüllü transfer planını uygulamak da dahil olmak üzere tüm askeri ve sivil baskı araçlarını kullanacağız” dedi.