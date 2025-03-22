Her gün biraz daha işgal edecekler

Gazze’de 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını bozarak saldırılarını yeniden başlatan İsrail, Filistin direnişine kendi şartlarını dayatmak için katliam ve işgal kozunu kullanıyor.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Hamas anlaşmayı reddetmeyi sürdürdükçe "İsrail'in Gazze'de daha fazla Filistin toprağını ilhak edeceğini" söyledi. Katz, yaptığı açıklamada, İsrail ordusuna "Gazze'de yeni bölgelerin ele geçirilmesi, Filistinlilerin zorla göç ettirilmesi ve Gazze Şeridi çevresindeki tampon bölgelerin genişletilmesi" talimatı verdiğini aktardı. Hamas'ın İsrailli esirleri serbest bırakmayı reddettiğini ileri süren Katz, Hamas bu tavrını devam ettirdikçe "daha fazla toprak kaybedeceğini ve İsrail'in bu toprakları ilhak edeceğini" açıkladı. Katz, "İsrail ordusunun Filistinlileri sürgün ederek kara işgaliyle ele geçirdiği noktalarda kalıcı kontrol sağlayacağını" belirtti. Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan şiddetli saldırıların süreceği tehdidini yineleyen Katz, şu ifadeleri kullandı: "Gazze nüfusunu güneye tahliye etmek ve ABD Başkanı (Donald) Trump'ın Gazze sakinleri için gönüllü transfer planını uygulamak da dahil olmak üzere tüm askeri ve sivil baskı araçlarını kullanacağız” dedi.
AŞIRI SAĞCILAR İLHAK İSTİYOR
Öte yandan, İsrail’de iktidardaki aşırı sağcı faşist koalisyon hükümetinin destekçileri, hükümete Gazze’yi tamamen işgal etmesi yönünde desteklerini sürdürüyor. Maariv gazetesinin dün yayınladığı ankete göre, aşırı sağcı koalisyon destekçilerinin yüzde 89’u, İsrail ordusunun “Hamas’ı elindeki esirleri serbest bırakmaya zorlayana kadar” Gazze’deki savaşı sürdürmesini istiyor. Ankete katılan aşırı sağcı seçmenlerin yüzde 38’i ise iki hafta içinde esirler serbest kalmazsa Gazze’nin tamamen ilhak edilmesini talep ediyor. Gazze’ye yönelik saldırıların yeniden başlamasını destekleyen aşırı sağcı Dini Siyonist Parti lideri ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise savaşın iki hedefinin “Hamas’ı yok etmek ve esirleri geri almak” olduğunu dile getirerek, bu iki hedefin gerçekleşmesi için elinden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğini vurguladı.