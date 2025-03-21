Mescid-i Aksa'da teravih namazı: Binlerce Filistinli İsrail güçlerinin kısıtlamasına rağmen saf tuttu

İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya yönelik kısıtlamalarına rağmen, binlerce Filistinli teravih namazını Aksa'nın avlusunda kıldı.
İşgal altındaki Kudüs’te Ramazan ayının 21. gününde on binlerce Filistinli, Mescid-i Aksa’da akşam ve teravih namazlarını kılmak için bir araya geldi.
Soğuk havaya rağmen kutsal mekâna akın eden Müslümanlar, işgal güçlerinin engellemelerine karşı direndi.
Öte yandan, işgal rejimi, Batı Şeria’dan gelen binlerce Filistinlinin Kudüs’e geçişini engellemeye devam ediyor.
Batı Şeria’daki Müslümanların Mescid-i Aksa’da ibadet etmelerine yönelik bu engellemeler, bölgede tansiyonun yükselmesine yol açıyor.