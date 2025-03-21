İsrail Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'ni bilinçli olarak yok etti: Soykırım zincirinin bir halkası

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gazze'de kanser hastalarının tedavisi için tek ihtisas hastanesi olan Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin, İsrail tarafından işgal süresince askeri üs olarak kullanıldığı ve geri çekilirken tamamen yok edildiği belirtildi.