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BM'den İsrail'in Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'ni havaya uçurmasına tepki: Uluslararası insancıl hukukun ihlalidir

BM'den İsrail'in Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'ni havaya uçurmasına tepki: Uluslararası insancıl hukukun ihlalidir

20:2521/03/2025, Cuma
AA
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BM İsrail'in Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'ni havaya uçurmasına tepki gösterdi.
BM İsrail'in Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'ni havaya uçurmasına tepki gösterdi.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'ni havaya uçurmasına ilişkin, "Tıbbi altyapılara yönelik her türlü saldırı, kim tarafından yapıldığına bakılmaksızın, uluslararası insancıl hukukun ihlalidir" açıklamasında bulundu.

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, "Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'nin İsrail tarafından havaya uçurulmasına açıklamanızda yer bile vermediniz. İsrail'in hastaneleri havaya uçurması bu kadar mı kanıksandı? Tepkiniz nedir?" sorularını yanıtladı.

Her türlü tıbbi altyapıya yönelik saldırıya karşı çıktıklarını belirten Haq,
"Tıbbi altyapılara yönelik her türlü saldırı, kim tarafından yapıldığına bakmaksızın, uluslararası insancıl hukukun ihlalidir."
dedi.

Daha önce sıklıkla hastanelere yönelik saldırılar hakkında bilgi verdiklerini belirten Haq, Gazze'deki tüm hastanelerin farklı oranlarda zarar gördüğüne dikkati çekti.

Haq,
"Bu saldırılar, acı çeken toplum için kabul edilebilir bir durum değil."
diye konuştu.

İsrail ordusu hastaneyi üs olarak kullanmıştı

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023 sonrasında Gazze'de yürüttüğü kara işgali sırasında hastanenin İsrail tarafından askeri amaçlarla kullanıldığı ortaya çıkmıştı.

İsrail ordusunun işgal ettiği, Gazze Şeridi'ni kuzey-güney hattında ikiye bölen Netzarim Koridoru üzerindeki hastanenin içine ve çevresine, İsrail ordusuna ait çok sayıda askeri araç konuşlandırılmıştı.

İsrail askerlerinin, hastane içindeki tıbbi ekipmanları tahrip ettiği görüntüleri sosyal medyadan paylaşması tepki toplamıştı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) 2011-2017 yılları arasında Gazze Şeridi'nde inşa ettirdiği Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi, toplam 33 bin 400 metrekarelik kapalı alanda birbiriyle bağlantılı 8 blok, 4 ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, laboratuvarlar ve 180 odadan oluşuyordu.



#BM
#Filistin
#Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi
#Gazze
#İsrail

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