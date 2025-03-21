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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki: Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’nin yıkılmasını lanetliyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki: Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’nin yıkılmasını lanetliyoruz

18:4821/03/2025, Cuma
G: 21/03/2025, Cuma
AA
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Türkiye, İsrail'in Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesini yıkmasını lanetledi.
Türkiye, İsrail'in Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesini yıkmasını lanetledi.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye tarafından Gazze'de inşa edilen ve yerel makamlar tarafından kanser hastanesi olarak işletilen Türk-Filistin Dostluk Hastanesinin İsrail tarafından yıkılmasını lanetledi.

Bakanlıktan, İsrail'in Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesini hedef alan saldırısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Ülkemiz tarafından inşa edilen ve yerel makamlar tarafından kanser hastanesi olarak işletilen Türk-Filistin Dostluk Hastanesinin İsrail tarafından yıkılmasını lanetliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Gazze'de sivillere sağlık hizmeti sunan bir hastanenin kasten hedef alınmasının, İsrail'in Gazze'yi yaşanamaz hale getirerek Filistin halkını tehcire zorlamaya yönelik politikalarının bir parçası olduğu vurgulanan açıklamada,
"Uluslararası toplumu, İsrail'in hukuk tanımaz saldırılarına ve sistematik devlet terörüne karşı somut ve caydırıcı tedbirler almaya çağırıyoruz."
denildi.

Açıklamada, başta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olmak üzere Filistin'de yaşanan soykırımın tüm sorumlularının er ya da geç uluslararası hukuk önünde hesap vereceği belirtildi.




#Filistin
#Türk Hastanesi
#Gazze
#Dışişleri Bakanlığı

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