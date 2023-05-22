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Dünya

Herson bölgesinde Rus Su-35 uçağı düştü

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün ülkenin Herson bölgesindeki kara sularına bir Rus Su-35 uçağının düştüğü bildirildi.

10:19 . 22/05/2023 Pazartesi
AA
Uçağın düşme nedeninin araştırıldığı belirtildi.

Uçağın düşme nedeninin araştırıldığı belirtildi.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rusya’nın dün gece Ukrayna’nın Dnipro şehrindeki askeri ve altyapı tesislerine insansız hava araçları (İHA) ve füze saldırısı düzenlediği belirtildi.

Saldırıların çeşitli tip 16 füze ve 20 Şahid-136/131 İHA’larıyla gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, 4 seyir füzesinin ve İHA’ların tamamının imha edildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca “Dün gün sonunda Herson bölgesindeki Ukrayna kara sularına bir Rus Su-35 uçağı düştü. Uçağın düşme nedeni araştırılıyor.” ifadesi kullanıldı.



#Ukrayna
#Herson
#Rusya
#savaş uçağı
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