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Heyelan yıktı geçti: Onlarca evi yuttu çok sayıda kayıp var

Heyelan yıktı geçti: Onlarca evi yuttu çok sayıda kayıp var

17:508/02/2025, Cumartesi
IHA
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Çin'de heyelan faciası
Çin'de heyelan faciası

Çin'in Sichuan eyaletinde meydana gelen heyelanda 10 ev toprak altında kaldı, 30 kişi kayboldu. Bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı'na bağlı yüzlerce personel kayıplara ulaşmak için çalışmaları sürdürüyor.

Çin'in Sichuan eyaletine bağlı Junlian'daki Jinping köyünde heyelan meydana geldi.

İşte o dehşet anları

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Heyelan yıktı geçti: Onlarca evi yuttu çok sayıda kayıp var
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08 Şubat, Cumartesi
10 ev toprak altında kalırken, 30 kişi kayboldu. Bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.

Heyelanda 2 kişi kurtarılırken, yaklaşık 200 kişi ise güvenli bölgelere tahliye edildi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping yetkililere kayıp kişileri aramak ve can kayıplarını en aza indirmek için her türlü çabayı gösterme talimatı verdi.

Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı'na bağlı yüzlerce personel kayıplara ulaşmak için çalışmaları sürdürüyor.



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