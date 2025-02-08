Heyelan yıktı geçti: Onlarca evi yuttu çok sayıda kayıp var

Heyelanda 2 kişi kurtarılırken, yaklaşık 200 kişi ise güvenli bölgelere tahliye edildi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping yetkililere kayıp kişileri aramak ve can kayıplarını en aza indirmek için her türlü çabayı gösterme talimatı verdi.