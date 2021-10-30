Hindistan anti Türk lobiye katıldı

Türkiye’nin F-35 programı dışında kalması ve ABD’nin alternatif olarak Türkiye’ye 40 adet F-16 savaş uçağı satma teklifine karşı çıkan lobilere Hindistan da eklendi. Ermeni, Rum ve İsrail’in başını çektiği Anti-Türk lobisine dahil olan Hindu Amerikan Vakfı, Washington yönetimine, “Türkiye ile yapılacak F-16 anlaşmasını durdurma ve ABD yaptırımlarını uygulama” çağrısı yaptı.
F-35 krizinde çıkmaza giren ABD’nin alternatif olarak Türkiye’ye 40 adet F-16 savaş uçağı satma ve halihazırda bulunan 80 adet F-16’nın modernizasyonunu sağlama teklifine karşı çıkan lobilere Hindistan da eklendi.
Ermeni, Rum ve İsrail gruplarının oluşturduğu Anti-Türk lobisine Hindular adına dahil olan Hindu Amerikan Vakfı, Washington yönetimine, “Türkiye ile yapılacak F-16 anlaşmasını durdurma ve ABD yaptırımlarını uygulama” çağrısında bulundu.