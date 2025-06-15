Hindistan'da ‘Boeing 787' uçakları incelemeye alınacak

India Today'in haberine göre, "Air India 171" sefer sayılı uçağın düşmesinin ardından Sivil Havacılık Bakanlığı harekete geçti.

Öte yandan, Sivil Havacılık Bakanı Ram Mohan Naidu, kazada hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Air India hava yolu şirketi, "Air India 171" uçağında 242 yolcu ve mürettebatın bulunduğunu, yolculardan 169'unun Hindistan, 53'ünün İngiltere, 1'inin Kanada ve 7'sinin Portekiz vatandaşı olduğunu açıklamıştı.