Dünya Hindistanda sahte içki can aldı 150 ölü
ASYA

Hindistan'da sahte içki can aldı: 150 ölü

Hindistan'da sahte içki can aldı: 150 ölü

Hindistan'da Assam eyaletine bağlı Golaghat bölgesinde sahte içkiden 66 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ölü sayısı 150'ye çıktığı bildirildi.

Haber Merkezi AA
Tedavi altında olanların bir bölümünün ise durumunun ağır olduğu ifade edildi.
Tedavi altında olanların bir bölümünün ise durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Hindistan'ın kuzeydoğusunda sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 150'ye çıktı.

  • Polis yetkilileri, Assam eyaletine bağlı Golaghat ve Jorhat bölgelerinde sahte içkiden 66 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısının 150'ye yükseldiğini belirtti.

Eyalet Sağlık Bakanı Himanta Biswa Sharma, söz konusu iki yerde sahte içki içen yaklaşık 200 kişinin de hastanede tedavi altında bulunduğunu ve bazılarının durumunun ise ağır olduğunu açıklamıştı.

Hükümet yetkilisi Julie Sonowal, ölenlerden çoğunun çay tarlalarında çalışan işçiler olduğunu, sahte içki yapımından sorumlu tutulan 9 şüpheli gözaltına alındığını açıklamıştı.

Ayrıca, Uttar Pradeş ve Uttarakhand eyaletlerinde de bu ay sahte içkiden 99 kişi ölmüştü.

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