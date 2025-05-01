Hindistan’ın saldırması an meselesi

Cammu Keşmir’deki saldırıyı Pakistan’ın üstüne yıkmaya çalışan Hindistan, tansiyonu yükseltmeye devam ediyor. Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Attaullah Tarar, Hindistan’ın önümüzdeki 24-36 saat içinde Pakistan’a karşı askeri eylemde bulunmayı planladığına dair güvenilir istihbarata sahip olduklarını açıkladı. Tarar yaptığı açıklamada, "Pakistan, Hindistan’ın Pahalgam olayına karıştığı yönündeki asılsız ve uydurma iddialarını gerekçe göstererek önümüzdeki 24-36 saat içerisinde Pakistan’a karşı askeri eylemde bulunmayı planladığına dair güvenilir istihbarata sahip. Pakistan terörizmin kurbanı olmuştur ve bu belanın acısını gerçekten anlamaktadır. Dünyanın neresinde olursa olsun terörün her türlü tezahürünü kınadık" ifadelerini kullandı.