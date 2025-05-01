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Hindistan’ın saldırması an meselesi

Hindistan’ın saldırması an meselesi

04:001/05/2025, Perşembe
G: 1/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Gerginliği artıran Hindistan, hava sahasını 23 Mayıs'a kadar Pakistan'a ait ya da Pakistan tarafından işletilen tüm uçuşlara kapattığını duyurdu.
Gerginliği artıran Hindistan, hava sahasını 23 Mayıs'a kadar Pakistan'a ait ya da Pakistan tarafından işletilen tüm uçuşlara kapattığını duyurdu.

Cammu Keşmir’deki saldırıyı Pakistan’ın üstüne yıkmaya çalışan Hindistan, tansiyonu yükseltmeye devam ediyor. Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Attaullah Tarar, Hindistan’ın önümüzdeki 24-36 saat içinde Pakistan’a karşı askeri eylemde bulunmayı planladığına dair güvenilir istihbarata sahip olduklarını açıkladı. Tarar yaptığı açıklamada, "Pakistan, Hindistan’ın Pahalgam olayına karıştığı yönündeki asılsız ve uydurma iddialarını gerekçe göstererek önümüzdeki 24-36 saat içerisinde Pakistan’a karşı askeri eylemde bulunmayı planladığına dair güvenilir istihbarata sahip. Pakistan terörizmin kurbanı olmuştur ve bu belanın acısını gerçekten anlamaktadır. Dünyanın neresinde olursa olsun terörün her türlü tezahürünü kınadık" ifadelerini kullandı.


SAVAŞ UÇAKLARI İLE PROVOKASYON PEŞİNDE

Diğer yandan Hindistan'a ait Rafale savaş uçaklarının Cammu Keşmir bölgesinde devriye uçuşu yaptığı ve Pakistan'ın da karşılık verdiği bildirildi. "AP Pakistan" haberinde, Hindistan Hava Kuvvetleri'ne (IAF) ait 4 Rafale savaş uçağının, Cammu Keşmir hava sahasında "Hindistan ulusal coğrafi sınırları içinde" devriye uçuşu yaptığı belirtildi. Pakistan Hava Kuvvetleri'ne (PAF) ait savaş uçaklarının "Hint unsurların hareketini ivedilikle saptadığı ve zamanında ve dikkatli yanıt verdiği" kaydedilen haberde, yanıt sonrası IAF uçaklarının bölgeden geri çekildiği bildirildi.


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