Suudi Arabistan: Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginlikten endişe duyuyoruz

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Pakistan ve Hindistan'a gerginliğin azaltılması, tansiyonun düşürülmesi, anlaşmazlıkların diplomatik yollarla çözülmesi, iyi komşuluk ilkelerine saygı gösterilmesi, iki ülkenin ve bölge ülkelerinin halklarının iyiliği için istikrar ve barışın sağlanması amacıyla çaba sarf edilmesi" çağrısında bulunuldu.