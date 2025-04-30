Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Asya
Suudi Arabistan: Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginlikten endişe duyuyoruz

Suudi Arabistan: Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginlikten endişe duyuyoruz

15:0630/04/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Suudi Arabistan'dan Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginliğe ilişkin açıklama yapıldı.
Suudi Arabistan'dan Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginliğe ilişkin açıklama yapıldı.

Suudi Arabistan, Hindistan ile Pakistan arasında tırmanan gerginlikten endişe duyduğunu belirtti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın Hindistan ile Pakistan arasında tırmanan gerginlik ile sınır bölgelerindeki karşılıklı saldırılardan endişe duyduğu ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Pakistan ve Hindistan'a gerginliğin azaltılması, tansiyonun düşürülmesi, anlaşmazlıkların diplomatik yollarla çözülmesi, iyi komşuluk ilkelerine saygı gösterilmesi, iki ülkenin ve bölge ülkelerinin halklarının iyiliği için istikrar ve barışın sağlanması amacıyla çaba sarf edilmesi" çağrısında bulunuldu.

#Suudi Arabistan
#Hindistan
#Pakistan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Zilhicce ayında hangi ibadetler yapılır? Zilhicce ayında yapılması sevap, faziletli olan ibadetler