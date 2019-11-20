Dünya Hitlerin doğduğu ev polis merkezi olacak
AVRUPA

Hitler'in doğduğu ev polis merkezi olacak

Avusturya hükümeti Hitler'in doğduğu evi polis merkezine dönüştürme kararı aldı. Bu kararın neonazilerin evi bir çeşit kutsal mekana dönüştürmemesi amacıyla alındığı belirtildi. Hükümet evin sahibi Pommer ailesine 900 bin dolar ödeyecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hitler'in doğduğu ev polis merkezi olacak.
Hitler'in doğduğu ev polis merkezi olacak.

Avusturya, Adolf Hitler'in doğduğu Braunau am Inn kentindeki evi polis merkezine dönüştürme kararı aldığını duyurdu. Binanın Nazi dönemini çağrıştırmaması adına bu dönüşümün belirgin bir işaret olacağı belirtildi.

Adolf Hitler’in doğduğu evin akıbetine dair yıllar boyu süren belirsizlik ve tartışmanın ardından Avusturyalı yetkililer, binanın polis merkezine dönüştürüleceğini duyurdu. Yetkililer, binanın Neonazi ve aşırı sağcıların için bir çeşit kutsal mekâna dönüşmemesi için böyle bir karar aldı.

İçişleri Bakanı Wolfgang Peschorn, bu dönüşümle ‘mutlak bir işaret’ verileceğini savundu. Peschorn, binanın dönüşümü için AB çapındaki mimarları proje sunmaya davet edeceklerini de belirtti.

Avusturya hükümeti, evin sahibi Pommer ailesine, kamusallaştırma kararına için 900 bin dolar ödeyecek.

Adolf Hitler, 20 Nisan 1889'da Avusturya-Almanya sınırına yakın olan binanın en üst katında kiralanmış bir odada doğmuş ve 3 yaşına kadar burada yaşamıştı. Nazi yönetimi sırasında birçok turistin uğradığı ev adeta bir tapınağa dönüştürülmüştü.

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