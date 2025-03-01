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Hizbullah ölülerini gömüyor

Hizbullah ölülerini gömüyor

04:001/03/2025, Cumartesi
G: 1/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Arşiv.

Lübnan’da, 17 Eylül ile 26 Kasım 2024 tarihleri arasında işgalci güç İsrail'in saldırıları sonrası Hizbullah örgütü, verdiği kayıplar için tören düzenlemeye devam ediyor.

Geçtiğimiz pazar günü başkent Beyrut’un güneyindeki Dahiye’de, İsrail’in öldürdüğü iki Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ve Haşim Safiyuddin için tören düzenleyen Hizbullah, dün sabah saatlerinde de Lübnan’ın güneyindeki Aytaron beldesinde 130 üyesini törenle toprağa verdi. Öldürülen Hizbullah savaşçıları, tabutlar içinde tırların kasalarına yüklenerek tören bölgesine getirildi. Öte yandan, Sky News’in haberine göre, İsrail’e ait savaş uçaklarının perşembe günü ülkenin doğusundaki Hermel’de düzenlediği bombardımanda, Hizbullah’ın silah anlaşmalarını koordine eden Muhammed Mehdi Ali Şahin’in de öldürüldüğü bilgisi verildi. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 17 Eylül 2024'te başlayıp iki ay süren saldırıların ardından 26 Kasım 2024'te ateşkes imzalanmıştı.



#Lübnan
#Hizbullah
#Orta Doğu

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