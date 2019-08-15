Hong Kong açmazını dünya böyle gördü​

Hong Kong'da Çin'i protesto eden göstericiler dünya kamuoyununu etkiledi. Dünya liderlerinin de gündeminde Hong Kong'da hüküm giyen ya da haklarında suçlama iddiaları bulunan kişilerin Çin'e Makao İdari Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısının protesto edilmesi yer aldı.

Amerika

ABD Başkanı Donald Trump, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çin çok zor bir durumla karşı karşıya. Bir çözüm yolu bulunacağına inanıyorum. Umarım kimse zarar görmez, kimse ölmez" değerlendirmesinde bulundu.

Polisler, göstericilere sert müdahalelerde bulunuyor.

Almanya

Protestolar ile ilgili açıklamalarda bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Şiddetten kaçınmak ve diyalog çerçevesinde bir çözüm olasılığını bulmak için her şeyin yapılması lazım" dedi.

OYNAT 01:29 Protestocuların bastığı Hong Kong Havalimanı'nda uçuşlar iptal Hong Kong'da, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran tasarıya karşı düzenlenen protestolar sürüyor. Hong Kong Uluslararası Havalimanı'na 5 binden fazla protestocunun gösteri yapması nedeni ile bütün uçuşlar iptal edildi. BiP'te paylaş

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Birleşmiş Milletler

Hong Kong Özel Yönetim Bölgesi’nde suçluların Çin’e teslim edilmesini kolaylaştıran yasa tasarısına karşı başlayan gösteriler şiddetini arttırarak devam ediyor.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Hong Kong’da yaşanan olaylarla ilgili yaptığı açıklamada, taraflara diyalog çağrısında bulundu. Hong Kong’da haftalardır devam eden demokrasi yanlısı gösterilerde yaşanan şiddet olaylarını kınayan Bachelet, yetkilileri ve protestocuları anlaşmazlıkları barışçıl yollarla çözmeye çağırdı.

Protestocular, göz yaşartıcı gazlardan etkilendi.



Çinli elçiden İngiliz siyasetçilere "Hong Kong" tepkisi

Çin'in Londra Büyükelçisi Liu Xiaoming, bazı İngiliz siyasetçilerin Hong Kong'u hala Britanya İmparatorluğu'nun parçası gibi gördüğünü belirterek, "İngiltere ile Çin arasındaki iyi ilişkiler bu ülkenin Çin'in iç işlerine karışmaması temeline dayanmalıdır." dedi.

Protestocular, karakola lazer ışınları yansıtıyor.

Çin ordusundan Hong Kong sınırına yığınak

Diğer yandan, Çin ordusundan çok sayıda zırhlı araç ve üstü kapalı kamyonların dün Hong Kong'un sınırında bulunan Şıncın kentine gelişine ilişkin görüntüler, Çin'in sosyal paylaşım medyası Veybo'ya düşmüştü.

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Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin Baş Editörü Hu Şicin, Twitter'dan, askeri araçların Şıncın'a gönderilmesinin protestoculara "uyarı" olduğunu öne sürmüştü.

Protestocular, gösterilerde gaz maskesi kullanıyor.



Şıncın'da geçen hafta 12 bin polisle "isyanla mücadele" senaryolarına yönelik tatbikatların ardından söz konusu takviye dikkati çekti.

Çin'e iade tasarısı

Hong Kong'da hüküm giyen veya haklarında suçlama iddiaları bulunan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdari Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu.

Tasarı politik suçları kapsam dışında tutuyor, ancak 7,4 milyon nüfuslu Hong Kong'da halkın büyük bölümü, insanların Çin'in yargı sistemi altında keyfi gözaltılara, adil olmayan yargı süreçlerine ve hatta işkenceye maruz kalacağı kaygısını taşıyor.

Polisler, göstericilere sert müdahalelerde bulunuyor.



Muhalifler, yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

Tasarı askıya alınmıştı

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, 15 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında, tasarının toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını, bu nedenle askıya alındığını açıklamıştı.

Protestolara neden olan yasal düzenleme süreciyle ilgili özür dileyen Lam, tasarının bu yasama döneminde gündeme gelmeyeceğini belirtmişti.

Gösterilerine devam eden protestocuların önderleri ise yasa tasarısı resmi olarak iptal edilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini açıklamıştı.

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