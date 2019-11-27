Hong Kong krizi derinleşiyor

ABD ELÇİSİ ÇAĞRILDI
ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi’nin Hong Kong’daki protestolara destek veren yasa tasarısını onaylaması Çin’in tepkisini çekti. ABD’nin Pekin Büyükelçisi Terry Branstad, Çin Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. South China Morning Post’un haberine göre, Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Cıng Zıguang, Büyükelçi Branstad’a ABD Kongresi’nden geçen “Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası”nın şiddetle protesto edildiğini iletti.
TASARI TRUMP’IN MASASINDA
Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Cıng’ın ABD’nin Çin’in iç işlerine müdahaleyi durdurmasını istediği kaydedildi. Tasarı Hong Kong’daki gösterilerde uygulanan şiddet ve insan hakları ihlallerinden sorumlu olan Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngörüyor. ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi tarafından onaylanan Hong Kong’daki protestolara destek veren yasa tasarısı ABD Başkanı Donald Trump’a gönderilmişti.
Son eylemci bulundu
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- Hong Kong’da eylemciler tarafından işgal edilen Politeknik Üniversitesi’nde polis kuşatması sonucunda eylemcilerin kaçtıkları ve kampüste ‘son eylemci’ olduğu belirtilen bir eylemci kadın bulunduğu bildirildi. Yaklaşık bir hafta süren polis kuşatması altında sağlık durumunun bozulduğu belirtilen kadına tıbbi müdahalede bulunulduğu ve danışmanlar tarafından teslim olması yönünde ikna edilmeye çalışıldığı öğrenildi. Kadının, 18 yaşından büyük olduğu ve üniversitede öğrenci olmadığı ortaya çıktı. Üniversite Başkan Vekili Alexander Wai, ‘kampüste saklanan başka eylemcilerin olduğu ihtimalini gözardı etmediklerini’, ancak söz konusu ihtimalin çok yüksek olmadığını belirtti. Hong Kong baş yöneticisi Carrie Lam ise, yaptığı açıklamada üniversite içinde 100 kadar protestocunun olduğunu ve polisin ‘doğru zaman geldiğinde üniversiteye gireceğini’ söylemişti.