Hong Kong krizi derinleşiyor

Gürcistan'da göstericiler parlamento binasını yeniden kuşattı

Gürcistan'da genel seçimlerin nispi temsil sistemine göre yapılmasını öngören değişikliğe destek vermeyen iktidar partisini protesto eden binlerce kişi, başkent Tiflis'te parlamento binasının karşısında bir kez daha toplandı. Göstericiler daha önce de vekilleri meclise sokmamıştı Protestocular, geçen hafta da parlamento binası önünde bir araya gelmiş ve vekillerin parlamentoya girişine izin vermemişti.