Dünya Hong Kong krizi derinleşiyor
ASYA

Hong Kong krizi derinleşiyor

ABD’nin Hong Kong’daki protestoları destekleyen tasarısına Çin’in tepkisi sert oldu. Pekin yönetimi, ABD’nin Çin Büyükelçisi’ni Dışişleri Bakanlığı’na çağırarak “İç işlerimize müdahaleyi bırakın” uyarısı yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çin'den ABD'ye şiddetli protesto
Çin'den ABD'ye şiddetli protesto

ABD ELÇİSİ ÇAĞRILDI

ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi’nin Hong Kong’daki protestolara destek veren yasa tasarısını onaylaması Çin’in tepkisini çekti. ABD’nin Pekin Büyükelçisi Terry Branstad, Çin Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. South China Morning Post’un haberine göre, Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Cıng Zıguang, Büyükelçi Branstad’a ABD Kongresi’nden geçen “Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası”nın şiddetle protesto edildiğini iletti.

TASARI TRUMP’IN MASASINDA

Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Cıng’ın ABD’nin Çin’in iç işlerine müdahaleyi durdurmasını istediği kaydedildi. Tasarı Hong Kong’daki gösterilerde uygulanan şiddet ve insan hakları ihlallerinden sorumlu olan Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngörüyor. ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi tarafından onaylanan Hong Kong’daki protestolara destek veren yasa tasarısı ABD Başkanı Donald Trump’a gönderilmişti.

Son eylemci bulundu

  • Politeknik Üniversitesi
  • Hong Kong’da eylemciler tarafından işgal edilen Politeknik Üniversitesi’nde polis kuşatması sonucunda eylemcilerin kaçtıkları ve kampüste ‘son eylemci’ olduğu belirtilen bir eylemci kadın bulunduğu bildirildi. Yaklaşık bir hafta süren polis kuşatması altında sağlık durumunun bozulduğu belirtilen kadına tıbbi müdahalede bulunulduğu ve danışmanlar tarafından teslim olması yönünde ikna edilmeye çalışıldığı öğrenildi. Kadının, 18 yaşından büyük olduğu ve üniversitede öğrenci olmadığı ortaya çıktı. Üniversite Başkan Vekili Alexander Wai, ‘kampüste saklanan başka eylemcilerin olduğu ihtimalini gözardı etmediklerini’, ancak söz konusu ihtimalin çok yüksek olmadığını belirtti. Hong Kong baş yöneticisi Carrie Lam ise, yaptığı açıklamada üniversite içinde 100 kadar protestocunun olduğunu ve polisin ‘doğru zaman geldiğinde üniversiteye gireceğini’ söylemişti.

Trump’tan Hong Kong savunması
DÜNYA
Trump’tan Hong Kong savunması
CHPnin taht oyunları

CHP'nin taht oyunları

​Erdoğan Külliye'deki CHP'li kumpasını casusluk filmine benzetti.
Teröre destek veren işi kaptı

Teröre destek veren işi kaptı

​Ekrem İmamoğlu HDP/PKK ve uzantılarıyla ittifakın diyetini ödüyor.
S-400 sancısı

S-400 sancısı

​Amerika'daki malum lobi harekete geçti.
Türk Sikorsky

Türk Sikorsky

Hangardan çıktı, teslimatı 2021'de yapılacak.
Kumpas değil proje

Kumpas değil proje

​CHP'de kaynayan kazanlar artık kapak tutmaz.
Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

​Gölün bu kadar popüler olmasının sebebi kuşkusuz nefes kesen manzarası.

40 milyar<br>dolar harcadık

40 milyar
dolar harcadık

​Türkiye'de bulunan 370 bin Suriyeli geri döndü.
Güvenlik şemsiyesi

Güvenlik şemsiyesi

​Terör örgütlerinin 619 saldırısı başarıyla önlendi.
Balkanlar sallandı

Balkanlar sallandı

​100'den fazla artçı sarsıntı: 21 ölü 650 yaralı
Ali Sami Yen'de<br>dramatik son!

Ali Sami Yen'de
dramatik son!

Son dakikalarda yenilen gol, UEFA şansını mucizelere bıraktı.
Zirvede önemli <br>mesajlar verecek

Zirvede önemli
mesajlar verecek

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin tezlerini açıklayacak.
Amaca ulaşana <br>kadar devam edecek

Amaca ulaşana
kadar devam edecek

​Dört saat süren kritik toplantıdan önemli başlıklar.
'Allah-u Ekber'

'Allah-u Ekber'

G.Saray'ın golü sonrası Fatih Terim gündem oldu.
İsrail hapishanelerinde <br>3 günlük yas

İsrail hapishanelerinde
3 günlük yas

​Verilen yemekleri iade edecekler.
3 HDP'li eski <br>başkan tutuklandı

3 HDP'li eski
başkan tutuklandı

​Mardin'de gözaltına alınmışlardı.
Tekne sahibi konuştu

Tekne sahibi konuştu

​İnce, kumpasçıların tekne tatil yaptığını söylemişti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.