Dünya Husumetin nedeni Barış Pınarı
AVRUPA

Husumetin nedeni Barış Pınarı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye’ye olan husumetinin PKK’ya yönelik Barış Pınarı Harekatı olduğunu itiraf etti. “Türkiye iki yıl önce NATO, ABD veya Fransa ile koordine etmeden Suriye’nin kuzeyine operasyon düzenledi” diyen Macron PKK/YPG için de “Onlar bizim uzantılarımızdı” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Emmanuel Macron
Emmanuel Macron

Türkiye'nin Suriye sınırında inşa edilmeye çalışılan terör koridoruna yönelik 2019 yılında başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na karşı Batı'nın hazımsızlığı sürüyor. Türk ordusunun terörle mücadelesindeki başarısından duyduğu rahatsızlığı gizleyemeyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin terör örgütü PKK/YPG ve DEAŞ'a yönelik operasyonlarını hedef aldı.

YPG'YE KARŞI ÜÇ MAYMUNU OYNUYOR

Washington merkezli düşünce kuruluşu Atlantic Council tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Fransız lider Macron, Türkiye'ye birçok konuda asılsız suçlamalar yöneltti. Türkiye'nin teröristlere karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı hedef alan Macron, "Türkiye iki yıl önce NATO, ABD veya Fransa ile koordine etmeden Suriye’nin kuzeyine operasyon düzenledi. Türkiye bu operasyonu bizim askerlerimiz, ABD liderliğindeki Koalisyon askerleri sahadayken başlattı" dedi. Macron, PKK uzantısı YPG'yi de "Suriye Demokratik Güçleri" adıyla tanımlayarak "Onlar bizim uzantılarımızdı" ifadelerini kullandı. ABD ve Fransız askerlerinin YPG sayesinde DEAŞ ile mücadele ettiğini savunan Macron, "Sonra bir anda bir NATO üyesi onlara terörist diyerek öldürmeye karar verdi" şeklinde konuştu. Macron bu sözleriyle, YPG'nin PKK terör örgütünün uzantısı olduğu gerçeğine karşı Batı'nın üç maymunu oynayacağını gözler önüne serdi.

LİBYA'DA TÜRK ASKERİ İSTEMİYOR

Türkiye'nin Libya, Karabağ ve Doğu Akdeniz'de AB ve NATO'daki partnerlerine karşı "dostane olmayan sistemik bir davranış sergilediğini" savunan Fransız lider, Libya'da darbeci Halife Hafter'e karşı meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne destek olmak için ülkede bulunan Türk askerlerinden "kurtulmak" istediğini söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı, "Türkiye ile neleri çözmek istiyoruz? Libya'daki durumu çözmek, Libya'daki Türk askerlerinden kurtulmak" ifadelerini kullandı. Türkiye’nin meşru Libya ordusuna destek vermesi sonrası bölgedeki planları suya düşen Macron, ayrıca Türkiye tarafından Suriye'ye paralı asker sevkedildiğini iddia etti.

Emmanuel Macron

‘GÜVENİLİRLİĞİMİZ YOK OLDU’

  • Macron, Türkiye’nin operasyonları sonucu NATO, ABD ve Fransa’nın da güvenilirliğinin tamamen yok olduğunu savunarak, “NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti” lafını Türkiye yüzünden kullandığını söyledi. Macron, Türkiye’nin Libya’da meşru hükümete verdiği desteği, Karabağ’da Ermeni işgaline karşı Azerbaycan’ın yanında yer almasını ve Doğu Akdeniz’de meşru haklarını savunmasını da hedef aldı.

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