IAEA duyurdu: İsrail İsfahan'daki 4 binaya hasar verdi

Grossi, IAEA'nın İran'da bulunmaya devam ettiğini ve edeceğini vurgulayarak, denetimlerin güvenlik koşulları izin verir vermez süreceğini bildirdi. Diğer nükleer tesisler hakkında da bilgi veren Grossi, Fordo yakıt zenginleştirme tesisi ile inşa aşamasında olan Hondab ağır su reaktöründe herhangi bir hasarın tespit edilmediğini ifade etti.