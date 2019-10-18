Dünya İDDEFin talebeleri Mehmetçikin yanında
BARIŞ PINARI HAREKATI

İDDEF'in talebeleri Mehmetçik’in yanında

Bugün 32 ülkedeki 63 medrese, 556 hoca ve 6 bin 200 talebe ile İslami eğitim çalışmalarına devam eden İDDEF’in talebeleri ve hocaları Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’nda başarılı olabilmesi için dua etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Talebeler sık sık medreselerde toplanarak Türkiye ve Türk askerlerinin başarılı olması için Kur'an okuyup dua ediyor.
Talebeler sık sık medreselerde toplanarak Türkiye ve Türk askerlerinin başarılı olması için Kur'an okuyup dua ediyor.

Her zaman devletinin, milletinin ve ordusunun yanında olduğunu gösteren İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF)’in dünyanın dört bir yanındaki medreselerinden dua ve hatim sesleri yükseldi. Afrika’dan Asya’ya tüm Ümmet, Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu tarafından desteklenen Barış Pınarı Harekatı’nın muvaffakiyetle sonuçlanması için dua ve hatimlerle Türkiye’nin ve kahraman ordusunun yanında olduğunu gösterdi.

İDDEF talebeleri

Gine’den Nijer’e, Burkina Faso’dan Pakistan’a uzanan Ümmet coğrafyasından okudukları dua ve hatimlerle izleyenleri duygulandıran talebeler, “Allah Türkiye’nin yardımcısı olsun”, “Allah Türk ordusunu muzaffer eylesin” diye dua ederken hep bir ağızdan da ‘amin’ dedi. Hocalar ise, “Talebelerimizle Türk milletine, Türk ordusuna dua ettik. Allah Türkiye ve ordusuna muvaffakiyetler nasip etsin. Harekat boyunca dua ve hatimlerimizle destek olacağız, Türkiye’nin ve askerlerinin yanındayız” ifadeleriyle mesajlarını Türkiye’ye iletti.

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