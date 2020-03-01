Dünya İdlibde 2 rejim uçağı düşürüldü
ORTADOĞU

İdlib'de 2 rejim uçağı düşürüldü

Milli Savunma Bakanlığınca, "Uçaklarımıza taarruz eden rejime ait 2 adet SU-24 tipi uçak düşürülmüştür" açıklaması yapıldı.

Haber Merkezi AA
Düşürülen uçakta pilotlar paraşütle kurtuldu.
Düşürülen uçakta pilotlar paraşütle kurtuldu.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan paylaşımda, "Bir SİHA'mızı düşüren hava savunma sistemi ile diğer iki hava savunma sistemi imha edilmiş, uçaklarımıza taarruz eden rejime ait 2 adet SU-24 tipi uçak düşürülmüştür" ifadesi kullanıldı.

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