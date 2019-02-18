Dünya İdlibde çocuklara bomba
ORTADOĞU

İdlib’de çocuklara bomba

Esed rejimi ve İran destekli gruplar İdlib’deki ateşkesi ihlal ediyor. Han Şeyhun ve Maar’ed Numan’da son 2 gündeki saldırılarda katledilenlerin sayısı 20’yi aştı. Ölenlerin çoğu kadın ve çocuk.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Esed-İran vahşetine sahne olan bölgede yürek yakan manzaralar yaşanıyor.
Esed-İran vahşetine sahne olan bölgede yürek yakan manzaralar yaşanıyor.

Suriye’deki Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist gruplar, Soçi ve Astana’yı hiçe sayarak İdlib’i vuruyor. ‘Gerginliği Azaltma Bölgesi’ ilan edilen kentte özellikle Han Şeyhun ve Maar’ed Numan ilçelerini hedef alan bombalar toplamda 13 sivil yerleşim yerine yağmaya devam ediyor. Havan ve topçu roketleriyle saldırıya hedef olan İdlib’de katledilenlerin sayısı son 2 günde 20’yi aştı. Yaralı miktarı ise 50’ye dayandı. Esed-İran vahşetine sahne olan bölgede yürek yakan manzaralar yaşanıyor. Çünkü bombardımanda öldürülenlerin birçoğu kadın ve çocuklar.

İdlib’in Han Şeyhun ilçesinde bombalar altında ölen bu bebeğin ismi Ahmed Adnan el-Muhsin. Ahmed Adnan, katledilen çocuklardan sadece biri. Aynı bölgede can vermiş bir başka bebek de, feryat eden babasının kucağındaki görüntüsüyle yürek dağladı.

CAYDIRICI ÖNLEM ALINSIN

Enkaz altındaki yaralıları bulundukları yerden çıkarmaya uğraşan Beyaz Baretliler, Soçi mutabakatının ihlal edildiği saldırılara ilişkin yayınladığı bilançoda, sadece 16 Şubat günü bölgeye 236 adet top ve roket mermisi düştüğü bilgisini verdi. İdlib Sivil Savunma Müdürü Mustafa Hac Yusuf, “Son dönemde maalesef durmadan kan akıyor. Ölen ve yaralananların çoğu kadın ve çocuk. Siviller toprak üstünde yaşamak yerine, Doğu Guta’da olduğu gibi yer altındaki sığınak ve mağaralara saklanıyor” dedi. Hac Yusuf, rejim güçlerinin düzenlediği katliamlara karşı caydırıcı önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

Savaş, acı, çığlık, mücadele... Suriye
OYNAT 01:00
Savaş, acı, çığlık, mücadele... Suriye
2011 yılından bu yana büyük bir kıyımın yaşandığı Suriye'de bugüne kadar yüzbinlerce sivil acımasızca katledildi. Suriye savaşı, 6 yılını geride bırakırken uluslararası toplum hala müzakere masalarında çözüm arıyor. Bugün Cenevre'de Suriye barış görüşmelerinin 8'incisi gerçekleştiriliyor.



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