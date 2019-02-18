İdlib’de çocuklara bomba

Suriye’deki Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist gruplar, Soçi ve Astana’yı hiçe sayarak İdlib’i vuruyor. ‘Gerginliği Azaltma Bölgesi’ ilan edilen kentte özellikle Han Şeyhun ve Maar’ed Numan ilçelerini hedef alan bombalar toplamda 13 sivil yerleşim yerine yağmaya devam ediyor. Havan ve topçu roketleriyle saldırıya hedef olan İdlib’de katledilenlerin sayısı son 2 günde 20’yi aştı. Yaralı miktarı ise 50’ye dayandı. Esed-İran vahşetine sahne olan bölgede yürek yakan manzaralar yaşanıyor. Çünkü bombardımanda öldürülenlerin birçoğu kadın ve çocuklar.

İdlib’in Han Şeyhun ilçesinde bombalar altında ölen bu bebeğin ismi Ahmed Adnan el-Muhsin. Ahmed Adnan, katledilen çocuklardan sadece biri. Aynı bölgede can vermiş bir başka bebek de, feryat eden babasının kucağındaki görüntüsüyle yürek dağladı.

CAYDIRICI ÖNLEM ALINSIN

Enkaz altındaki yaralıları bulundukları yerden çıkarmaya uğraşan Beyaz Baretliler, Soçi mutabakatının ihlal edildiği saldırılara ilişkin yayınladığı bilançoda, sadece 16 Şubat günü bölgeye 236 adet top ve roket mermisi düştüğü bilgisini verdi. İdlib Sivil Savunma Müdürü Mustafa Hac Yusuf, “Son dönemde maalesef durmadan kan akıyor. Ölen ve yaralananların çoğu kadın ve çocuk. Siviller toprak üstünde yaşamak yerine, Doğu Guta’da olduğu gibi yer altındaki sığınak ve mağaralara saklanıyor” dedi. Hac Yusuf, rejim güçlerinin düzenlediği katliamlara karşı caydırıcı önlemler alınması gerektiğini vurguladı.