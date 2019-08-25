İdlib'de Esed Rejimi ve Rusya saldırısı: 9 ölü

Esed rejimi ve Rusya, İdlib'in Marratinnuman ilçesi ile Temaniye beldesine, Tel Mennis, El Hülübbe, El Fakii, Maarşimarin ve El Tuh köylerine yoğun hava saldırıları düzenledi.

Muhaliflere ait uçak gözlemevinden alınan bilgiye göre, Esed rejimi ve Rusya, İdlib'in Marratinnuman ilçesi ile Temaniye beldesine, Tel Mennis, El Hülübbe, El Fakii, Maarşimarin ve El Tuh köylerine yoğun hava saldırıları düzenledi.

Sivil Savunma (Beyaz baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Rejim ve Rusya'nın akşam saatlerindeki saldırılarında, Tel Mennis köyünde 3'ü çocuk 6 sivil, El Hülübbe, Maar Şurin ve El Fakii köyünde birer olmak üzere 9 sivil hayatını kaybetti, en az 20 sivil yaralandı.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi olarak biliniyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'de Esed rejimi güçleri ve Rusya'nın 26 Nisan-19 Ağustos tarihlerinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırılarında en az 843 sivilin öldüğünü duyurmuştu.

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