Dünya İdlibde katliam
ORTADOĞU

İdlib’de katliam

Suriye rejimi ve İran destekli gruplar ateşkesi hiçe sayarak İdlib’de sivillere saldırmaya devam ediyor. Şehir merkezinde bomba yüklü 2 araç patlatıldı. 17 kişi hayatını kaybederken 79 kişi de yaralandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İdlib’in merkezinde iki bomba yüklü aracın birbiri ardına patlatılması sonucu 17 sivil yaşamını yitirdi.
İdlib’in merkezinde iki bomba yüklü aracın birbiri ardına patlatılması sonucu 17 sivil yaşamını yitirdi.

Suriye’de Esed rejimi ve İran destekli gruplar, Soçi ve Astana’yı hiçe sayarak İdlib’te sivillere saldırmaya devam ediyor. İdlib’in merkezinde iki bomba yüklü aracın birbiri ardına patlatılması sonucu 17 sivil yaşamını yitirdi, 79 sivil yaralandı.

SİVİL SAVUNMA GÖREVLİLERİ ÖLDÜ

  • İdlib kent merkezinin işlek caddelerinden Kusur’da art arda iki bomba yüklü araç infilak ettirildi. İdlib Sivil Savunma Müdürü Mustafa Hac Yusuf, “Öğle saatlerinden sonra ilk patlama Kusur caddesinde gerçekleşti. Olay yerine intikal eden Sivil Savunma gönüllülerinin bulunduğu yerde ikinci patlama oldu” dedi. Hac Yusuf, “İki seri patlamada 17 sivil hayatını kaybetti. 79 sivil yaralandı. Hayatını kaybedenlerin arasında 3 Sivil Savunma görevlisi bulunuyor” ifadelerini kullandı. İki aracın infilak ettirildiği mekanda çevredeki binalar ve dükkanların büyük zarar gördüğünü belirten Yusuf, yangınların Sivil Savunma ekiplerince söndürüldüğünü kaydetti.

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