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Dünya İdlibde Rus provokasyonu 70 ölü
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İdlib’de Rus provokasyonu: 70 ölü

Rusya, İdlib’te ateşkesi kanlı bir katliamla bozdu. Suriye Milli Ordusu’na bağlı Feylaku’ş Şam grubunun Duveyle’deki eğitim alanını hedef alan uçaklar ardı ardına bomba yağdırdı. İçtima sırasındaki askerler ve aralarında sivillerin bulunduğu 70’e yakın kişi öldü.

Hamza Hıdır Yeni Şafak
Rus savaş uçakları, Duveyle köyünde konuşlu SMO’ya bağlı Feylaku’ş Şam güçlerini vurdu.
Rus savaş uçakları, Duveyle köyünde konuşlu SMO’ya bağlı Feylaku’ş Şam güçlerini vurdu.

Rusya, İdlib’te ateşkesi kanlı bir katliamla bozdu. Rus uçakları İdlib’te muhaliflere ait bir eğitim kampını bombaladı. Saldırıda aralarında sivillerin de olduğu 70’e yakın insan hayatını kaybetti. Türkiye ve Rusya 5 Mart 2020 tarihinde İdlib’te çatışmaları sonlandırmak için mutabakata varmış, hem rejim hem de Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurları ateşkesi kabul etmişti.

Rusya’nın hava saldırısında hayatını kaybeden masumların cesetleri battaniyelere sarıldı.

İÇTİMADA VURDULAR

Zaman zaman küçük ölçekli saldırılarla ihlal edilse de ateşkes 9 aydır devam ediyordu. Ancak Rusya dün ateşkesi tehlikeye sokacak bir saldırıda bulundu. Rus savaş uçakları, İdlib’in batısındaki Duveyle köyünde konuşlu SMO’ya bağlı Feylaku’ş Şam grubunun eğitim alanını hedef aldı. Saat 11.00 sularında eğitim alanına ardı ardına bomba yağdı.

HASTANELER DOLDU

Askerlerin içtima yaptığı esnada gerçekleşen saldırının ardından tam bir can pazarı yaşandı. Yerel kaynaklara göre aralarında sivillerin de bulunduğu 70’e yakın kişi hayatını kaybetti, 100’den fazla insan da yaralandı. Yaralılar ve cenazeler ambulanslarla İdlib şehir merkezine taşındı. Görgü tanıkları hastaneye sığmadığı için ölülerin bahçeye toplandığını, bazı yaralılara da yine hastane dışında müdahale edildiğini aktardı. Türkiye sınırına yakın Armanaz kasabası yakınlarındaki Kefr Taharim Hastanesi da yaralılarda dolup taştı.

Rus savaş uçakları bu noktaları hedef aldı.

SMO: Cevabını vereceğiz

Eğitim kampını vuran uçakların Hımeym üssünden kalktığını söyleyen SMO Sözcüsü Naci Mustafa, “Rus işgal güçleri, anlaşma imzalandığı günden beri ateşkesi ihlal ediyor. Ancak bu saldırı çok ağır. Çok sayıda ölü ve yaralımız var. Bu ateşkesi bozmak için ciddi bir girişim. Şimdi rejim ve Rusya’nın bölgelerini birkaç eksende hedefleyerek cevap veriyoruz ve onlara sert tepki vereceğiz” dedi.

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