​İdlib'e hava saldırısı: 9 sivil hayatını kaybetti

Suriye'de Beşşar Esed rejimine destek veren Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere yönelik hava saldırılarında 9 sivil yaşamını yitirdi, 10'dan fazla sivil yaralandı.

Beyaz Baretliler, enkazın altından yaralıları kurtarıyor.

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden alınan bilgiye göre, Rusya'nın sabah saatlerindeki saldırılarında, Serakib'de 4 ve Mellace köyünde 5 toplam 9 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil yaralandı.

Beyaz Baretliler, yıkılan evden yaralıları kurtarmaya çalışıyor.



Esed rejimi de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Keferenbil ilçesi, Kebbine ve Maarzite yerleşimlerine kara ve hava saldırısı düzenlendi.

Saldırı anında yıkılan ev.

Sivil Savunma ekipleri, olay yerinde enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.

OYNAT 00:36 Rus uçakları İdlib çevresini bombaladı: 3 kişi öldü, 5'i çocuk 9 kişi yaralandı Rus savaş uçakları, İdlib'in güneyindeki köy ve kasabaları bombaladı. Shnan köyündeki bombalamada, 3 sivilin hayatını kaybettiği, 5'i çocuk olmak üzere 9 kişinin de yaralandığı belirtildi. BiP'te paylaş

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Geçen ay 75 sivil ölmüştü

Yerel sivil toplum kuruluşlarından "Suriye Müdahale Koordinatörlüğü"nün verilerine göre, Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere yönelik saldırıları yüzünden bu ayın ilk yarısında yaklaşık 40 bin sivil yerinden edildi.

Enkazın altında kalmış kişileri arıyorlar.

Sivil Savunmanın raporuna göre, Esed rejimi, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rusya'nın, İdlib'de geçen ay sivil yerleşimlere yaptığı saldırılarda 13'ü çocuk 75 sivil hayatını kaybetmişti.

Yaralı kurtulanlar hastaneye kaldırılıyor.



Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü.

Enkazın altında kalmış kişiler çıkarılıyor.

Saldırıların yoğun olduğu yerlerden, nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son bir yılda 1 milyonu aştı.