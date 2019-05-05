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İdlib'e hava ve kara saldırısı: 8 ölü

İdlib'e hava ve kara saldırısı: 8 ölü

Suriye'de "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki yerleşimlere hava ve kara saldırıları yoğun şekilde devam ediyor. Dün gece geç saatlerden bu yana düzenlenen saldırılarda 1'i sivil savunma görevlisi, 3'ü çocuk, 8 sivil yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi AA
İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi.
İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi.

Suriye'de "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki yerleşimlere düzenlenen hava ve kara saldırılarında biri sivil savunma görevlisi, 3'ü çocuk, 8 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil yaralandı.

  • Esed rejimi ve destekçileri, Astana formatlı Garantörler Toplantısı'nın düzenlendiği 25-26 Nisan'dan bu yana "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" içindeki sivil yerleşimlere yoğun hava ve kara saldırıları düzenlemeye devam ediyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, dün gece geç saatlerden bu yana İdlib'in güney ve güneydoğu kırsalındaki Muhambil beldesine, El Fateere, Hassane ve El Rekaya köyleri, Hama'nın kuzey ve batı kırsalında ise Kifrenbude ilçesi, El Nakus, El Sirmani, El Misteriha ve El Tüvbe köylerine yoğun hava saldırısı düzenlendi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, söz konusu saldırılarda İdlib'e bağlı Muhambil'de 2 çocuk, El Fattere'de 1, Hassane'de 1, Marrethırme'de 1, El Rekaya'da 2, Hama'nın batı kırsalında El Tövbe köyünde 1, toplam 8 sivil yaşamını yitirdi.

Hava ve kara saldırılar

Böylece "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içeresindeki sivil yerleşimlere son 3 günde düzenlenen saldırılarda en az 35 sivil hayatını kaybetti.

Muhaliflere ait uçak gözlemevi, El Rekaya ve Muhambil'deki saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rus savaş uçakları Hımeymim üssünden kalkış yaptı." bilgisini paylaştı.

İdlib'in güney ve Hama'nın kuzey kırsalındaki çok sayıda sivil yerleşim, hava ve kara saldırılarından etkilendi.

Suriye İnsan Hakları Ağının nisan ayı raporunda, Esed rejiminin 127, Rusya'nın hava saldırılarında ise 13 sivilin öldüğünü belirtmişti.

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Rejim güçleri, Türkiye ile Rusya arasında söz konusu bölgedeki ateşkesi sağlamlaştırmak için 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Astana anlaşmaları çerçevesinde, Esed rejiminin garantörü olan Rusya'nın rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü bulunuyor. Askeri muhalifler ise Soçi mutabakatının öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.

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