Dünya İdlibte 750 binden fazla sivil halk göç etti
ORTADOĞU

İdlib'te 750 binden fazla sivil halk göç etti

İdlib'te 750 binden fazla sivil halk göç etti

Esed rejimi İdlib'te kan dökmeye devam ediyor. Esed ve destekçisi Rusya, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yoğun hava saldırılarında bulundu, 10 sivil yaşamını yitirdi. 1 sivil savunma gönüllüsü ve 2 sağlık çalışanı Rusya'ya ait savaş uçaklarının Marrıthırme köyüne düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybetti. Esed reijimi, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi kentinde imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına aralıksız devam ediyor. Sivil İnsan Hakları Ağı, Esed ve destekçileri, ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda İdlib'te 2018'den bu yana 750 binden fazla sivili yerlerinden etti.

Haber Merkezi AA
İdlib.
İdlib.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere düzenlediği yoğun hava saldırılarında 10 sivil yaşamını yitirdi.

  • Rejim ve destekçilerinin Han Şeyhun ve Marratinnuman ilçelerine, Bıdama beldesi, Marrıthırme ve Medaya köyleri ile Hama'nın kuzey kırsalında Kefer Zita, Latamine ilçelerine ve Latmin köyüne kara ve hava saldırıları sürüyor.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dün akşam saatlerinden sonra hava saldırıları şiddetlendi. Rejim ve destekçilerinin saldırılarında 10 sivil hayatını kaybetti" dedi.

Muhaliflere ait uçak gözlemevi ile Sivil Savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, Rus savaş uçaklarının dün akşam saatlerinden sonraki bombardımanında İdlib'in Marrıthırme köyündeki bir sağlık merkezi hedef alındı. Saldırıda biri sivil savunma görevlisi, 2'si sağlık çalışanı olmak üzere 3 sivil hayatını kaybetti.

Suriye Amerikan Doktorları Derneği'nin (SAMS) sorumlularından Doktor Muhammed Kettub da söz konusu saldırıya ilişkin, akşam saatlerinde bir sağlık noktasının 17 kez hedef alındığını söyledi. Kettub, "Saldırıda bir hemşire ve bir ambulans şoförü de vefat etti. Ambulans da kullanılmaz hale geldi" diye konuştu.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi olarak biliniyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

  • Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor.

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Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar, aynı yoğunlukta sürüyor.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda 750 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı, Esed ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-27 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda 208'i çocuk, 140'ı kadın 781 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

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