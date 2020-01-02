İdlib’te siviller sağlık taramasından geçirildi

Suriye’deki saldırılar nedeniyle İdlib kentinin güneyinden kuzeyine doğru göç etmek zorunda kalan bin sivil, sağlık taramasından geçirildi.

İHH Ekibi, İdlib'teki ihtiyaç sahiplerine ulaştı.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun yaptığı açıklamada, uzun göç yolculuğu nedeniyle rahatsızlık geçiren sivillere sağlık desteği vermek amacıyla tarama yapıldığını belirtti.

Bölgede bulunan halka, sağlık taraması yapıldı.

DÜNYA Esed rejiminin bir okula düzenlediği saldırıda 4'ü çocuk 8 sivil hayatını kaybetti

Göç yolundan gelen sivillere yönelik sağlık çalışmalarının devam edeceğini belirten Tosun, "Kış mevsiminin soğukluğunu iyice hissettiğimiz bugünlerde sağlık sorunu yaşayan sivillere ilaç desteği verildi. Aynı zamanda kalıtsal rahatsızlığı olanların da hastanelere sevki yapılarak muayeneleri daha uygun ortamlarda yapıldı. Göç etmiş olan ve ilerleyen dönemlerde gelecek sivillere yönelik sağlık çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Tek tek kişilerle ilgilenildi.

Kasım ayının başından bu yana Esed rejimi ve müttefikleri tarafından İdlib’in güney kırsalına yönelik devam eden hava ve kara saldırıları sonucu Kasım 2019’dan bu yana en az 284 bin sivilin kuzey bölgelere doğru göç etmek zorunda kaldığı belirtildi.

Sivillere sağlık desteği sağlandı.