İhanetin önü açıldı: Kabe İmamı’nın “normalleşme” hutbesi

Bir gayrimüslimi desteklememek ile kalbini İslam’a ısındırmak için ona iyi davranmanın çelişkili bir durum olmadığını söyleyen Sudeys, bu ifadelerine “Nebi öldüğünde zırhı bir Yahudi’de rehindi. Bir Yahudi komşusuna iyi davranması onun Müslüman olmasına sebep olmuştu” demişti. Sudeys’in, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasındaki normalleşme sürecinde hutbede kullandığı ifadeler, sosyal medyada İsrail ile Suudi Arabistan’ın normalleşmesinin hazırlığı olarak nitelendirildi. Eski Mısır Vakıflar Bakanı Danışmanı Muhammed es-Sagir, Sudeys’in Mekke minberinden normalleşme ve ihanetin önünü açtığını yazdı. Geçen ay BAE ve İsrail, ABD’nin arabuluculuk ettiği bir anlaşma ile ilişkileri normalleştirme konusunda mutabık kaldığını duyurmuştu. 1979’da Mısır, 1994’te Ürdün’den sonra İsrail ile barış anlaşması imzalayan üçüncü Arap ülkesi BAE oldu. Veliaht Prens Muhammed bin Selman’la birlikte kutsal mekanların Riyad tarafından siyasi mesaj vermek amacıyla kullanılması tepki çekiyor.

DÜNYA BAE'deki siyasi muhalifler İsrail ile normalleşmeye karşı direniş birliği kurdu