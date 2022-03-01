Dünya İHHdan Ukraynaya insani yardım
AVRUPA

İHH'dan Ukrayna'ya insani yardım

İHH İnsani Yardım Vakfı, Rusya’nın saldırısı altında kalan Ukrayna halkına ve komşu ülkelere göç eden mültecilere yönelik insani yardım çalışmalarını sürdürüyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
İHHdan Ukraynaya insani yardım
​İHH'dan Ukrayna'ya insani yardım

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Rus saldırıları altında kalan halk, gıda temininde zorluklar yaşıyor. Dünyanın dört bir yanında yardım faaliyetlerini sürdüren İHH, sokağa çıkma yasağının olmadığı saatlerde Kiev’in farklı bölgelerinde ekmek dağıtımı gerçekleştiriyor. Ayrıca, Romanya’nın İsakca bölgesine gelen Türk vatandaşlarına ve mültecilere ise battaniye ve hazır gıda dağıtımı gerçekleştiriliyor.

Ukrayna'da acil insani ihtiyaçların karşılanması için harekete geçen İHH, bombardıman altındaki Kiev'de ve komşu ülkelere sığınan mültecilere yardım çalışmalarını sürdürüyor.

6 günde yarım milyondan fazla insan göç etti

24 Şubat’ta saldırıların başladığı Ukrayna’da, birçok şehirde çatışmalar devam ediyor. Ülkede çok sayıda insan hayatını kaybetti ve yaralandı. BM yaptığı açıklamada, 500 binden fazla mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçiş yaptığını açıkladı.

İHH’dan Ukrayna halkına insani yardım
OYNAT 01:46
İHH’dan Ukrayna halkına insani yardım
İHH İnsani Yardım Vakfı, Rusya'nın saldırısı altında kalan Ukrayna halkına ve komşu ülkelere göç eden sığınmacılara yönelik insani yardım çalışmalarını sürdürüyor. İHH, sokağa çıkma yasağının olmadığı saatlerde Kiev'in farklı bölgelerinde ekmek dağıtımı gerçekleştiriyor. Ayrıca, Romanya'nın İsakca bölgesine gelen Türk vatandaşlarına ve mültecilere ise battaniye ve hazır gıda dağıtımı gerçekleştiriliyor.

İHH Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Emre Kaya, “Kiev’de sokağa çıkma yasağının olmadığı saatlerde şehrin farklı noktalarında gıdaya ulaşmakta zorluk çeken insanlara ekmek dağıtımlarında bulunuyoruz. Ayrıca komşu ülkelere sığınan mültecilere hazır gıda ve battaniye yardımında bulunuyoruz” dedi.
Ukraynada seferberlik

Ukrayna'da seferberlik

Vatandaşlar mühimmat stoklarını yapan orduya yardım ediyor.
Trabzonda tur mücadelesi

Trabzon'da tur mücadelesi

​Mücadelenin canlı anlatımını takip etmek için tıklayın.
Rusya-Ukrayna savaşında altıncı gün: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler

​Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Ukrayna-Rusya görüşmelerinin detaylarını anlattı.

'Ukrayna hassasiyetini Türkiye için de gösterin'

Son başvuru tarihi 17 Mart.
Halk Rus tanklarının önünü kesti

Halk Rus tanklarının önünü kesti

Ukraynalıların ​askerleri şehirden kovma çabaları böyle kaydedildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.