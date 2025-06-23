İİT İsrail'i kınadı: Caydırıcı önlem çağrısı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumu’nun ardından, ortak “İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul Deklarasyonu” yayımlandı. İsrail’in İran, Suriye ve Lübnan’a yönelik son saldırıları da dahil bölgede istikrarı bozan politikaları ile uluslararası hukuku ihlal eden eylemlerinin kınandığı bildiride, söz konusu ülkelerin egemenliği ve güvenliğine yönelik açık bir ihlalin bulunduğu belirtildi.

TIRMANIŞ ENDİŞE VERİCİ

Bildiride, uluslararası topluma, saldırganlığı durdurmak ve İsrail’i işlediği suçlardan sorumlu tutmak için “caydırıcı önlemler” alınması çağrısında bulunuldu. Ayrıca bildiride, gerginliği azaltma çabalarını desteklemek, İran’a yönelik saldırganlığı durdurmak ve barışçıl çözüm sağlamak amacıyla, ilgili bölgesel ve uluslararası taraflarla düzenli temas kurmakla görevli, “Bakanlar Temas Grubu” kurulmasına karar verildiği kaydedildi. İsrail saldırılarının durdurulmasının acil gerekliliği vurgulanan bildiride, bölgedeki insani, ekonomik ve çevresel durumu tehdit eden söz konusu tehlikeli tırmanışa ilişkin büyük endişelere dikkat çekildi.

FİLİSTİN DAVASI MERKEZÎ ÖNEMDE

Bildiride, İİT için Filistin davasının merkezî önemi vurgulanarak Filistinli sivil halkın ve Kudüs'ün kimliğinin korunması gerektiği vurgulandı. Bildiride uluslararası topluma, aşırıcılıkla, nefret söylemiyle mücadele için etkili önlemler alma çağrısı yapıldı. Suriye'ye siyasi ve mali desteğin sürdürülmesinin önemi vurgulanan bildiride ayrıca Batı Trakya gibi Türk coğrafyalarındaki problemlere dikkat çekilerek Kıbrıslı Müslüman Türklerle temasın geliştirilmesinin önemi vurgulandı.

156 karar kabul ettiklerini belirten Bakan Fidan, "İstanbul Bildirisi'yle İslam dünyasının ortak sesini tüm dünyaya güçlü şekilde duyurduk" dedi.

Mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumu kapsamında, İstanbul’da, İranlı, Tunuslu ve Iraklı mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan’ın, İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumu kapsamında, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Tunus Dışişleri Bakanı Muhammed Ali Nefti, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Suriye Dışişleri Bakanı Esed Hasan Şeybani ile görüştüğü kaydedildi.











