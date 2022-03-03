IKEA'dan Rusya ve Belarus kararı

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Rusya nükleer silah kullanacak mı? Lavrov'dan yeni açıklama

Rusya - Ukrayna savaşı sekizinci gününde sürerken, açıklamalar bugün de peş peşe geliyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ile masada çözüm bulunacağından şüphesinin olmadığını söyledi. Nükleer silahın Rusya'nın aklında olmadığını belirten Lavrov, "NATO istediği yere istediği füzeyi koyamaz. Nükleer savaş bizim değil Batı'nın aklında olan bir şey" ifadelerini kullandı. Ayrıca Lavrov, "Biz müzakerelere hazırız. Ancak operasyona devam edeceğiz. Rusya'nın güvenliğini tehdit eden Ukrayna'daki altyapının kalmasına izin veremeyiz" dedi.