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IKEA'dan Rusya ve Belarus kararı

İsveçli mobilya firması IKEA, Rusya ve Belarus'taki mağazalarını kapatacağını açıkladı.

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Haber Merkezi AA
IKEAdan Rusya ve Belarus kararı
IKEA

Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu iki ülkeden ihracat ve ithalatların durdurulduğu ve üretimin askıya aldığı duyuruldu.

Açıklamada Ukrayna'daki savaşın büyük insan trajedisi yaşattığı hatırlatılırken malzeme tedarik zincirinde de büyük aksamalar olduğu vurgulandı.

  • Öte yandan İsveçli giyim firması HM de Rusya'daki bütün mağazalarını kapatma kararı aldı.

Cumartesi Rusya'nın başkenti Moskova'da yeni şubeler açmaya hazırlandığının duyulması üzerine büyük tepki çeken şirket, kararını değiştirdiğini belirtti.

Şirketten yapılan açıklamada, yeni mağazaların açılmasını durdurdukları ve bütün mağazalarını geçici olarak kapatma kararı aldıkları bildirildi.

Rusya’ya yaptırım uygulayan teknoloji şirketleri
FOTOĞRAF 36
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Rusya’ya yaptırım uygulayan teknoloji markaları Rusya'nın Ukrayna işgalinin ardından birçok teknoloji devi Rusya'ya çeşitli yaptırımlar uyguladı. Başta Google ve Apple olmak üzere birçok marka, çeşitli ürün ve hizmetlerini Rusya'da durdurarak yaptırım uyguladı. İşte donanımhaber.com'un derlediği habere göre, Rusya'ya ambargo uygulayan teknoloji şirketleri:
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Apple Pay: <br><br>Tam blok
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Apple: <br><br>Online satışları durdurdu.
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Audi:<br><br>Rus pazarından çıkış yaptı.
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Amazon:<br><br>Tüm perakende satışlara blok konuldu.
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AMD:<br><br>Mikroçip tedariki yasaklandı.
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Adobe:<br><br>Tam blok.
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BBC:<br><br>Yayın lisansları iptali edildi.
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BMW:<br><br>Fabrikalar kapatıldı.
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Boeing:<br><br>Rus pazarından çekildi.
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Chevrolet:<br><br>Rus pazarından çekildi.
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Cadillac:<br><br>Rus pazarından çekildi.
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Cinema 4D:<br><br>Uygulama Rusya'da çalışmıyor.
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Dell:<br><br>Rus pazarından çekildi.<br>
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Dropbox:<br><br>Birkaç gün içinde ülkede çalışmayacak.
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DHL:<br><br>Rus pazarından çekildi.
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Ericsson:<br><br>Rus pazarından çekildi.
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Ford:<br><br>Tüm mağazaları kapatıldı.
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Google Pay:<br><br>Kısmi engelleme
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Google Haritalar:<br><br>Rusya için bilgi bloğu sağlamıyor.
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General Motors:<br><br>Rusya'ya aktarım yapmayı durdurdu.
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HP:<br><br>İçe aktarma yasağı
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Instagram:<br><br>Rus propagandasını engelledi.
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Intel:<br><br>Mikroçip tedariki yasaklandı.
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Jaguar:<br><br>Rus pazarından çekildi.
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Jooble:<br><br>Hizmet kaldırıldı.
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Lenovo:<br><br>Rus pazarından çekildi.
Title
LinkedIn:<br><br>Rusya'dan tam bir çıkışa hazırlanıyor.
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Mastercard - kart üretiminin durdurulması, birkaç bankanın kapatılması<br><br>Mercedes - pazardan çıkış<br><br>Mitsubishi - 141 servis merkezinin kapatılması<br><br>Microsoft Office - çeşitli önlemler tartışılıyor<br><br>Mobil Dünya Kongresi - Rusya’nın bir delegasyonun akreditasyonunun reddi
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Netflix: <br><br>Rusya'daki tüm projelerini ve satın almaları durdurdu.<br><br>Çekimleri başlayan Zato dizisi dahil, 4 Rus dizisinin yapımı askıya alındı.
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NFT - Rusya ve Belarus kullanıcılarının paralarını Ukrayna'ya aktaran bloke işlemi<br><br>NHL - Rusya'dan oyuncular için tam blok<br><br>Nintendo - Ruble cinsinden satın alma yasağı
Title
Paysera - Engellendi<br><br>PayPal - Para çekme hesaplarını donduruldu
Title
YouTube - yüzlerce RF kanalını ve bunların para kazanmasını engelleme<br><br>Warner Bros - tüm film dağıtımlarının iptali<br><br>Wolkswagen - ülkeden çıkış<br><br>Zoom - yazılım geliştirme lisans iptali<br><br>Visa - bankaların altındaki bloke eğitimi
Title
Paramount - film dağıtımına blok<br><br>PlayStation - ödeme <br>tamamlanamadı<br><br>Porsche - Rusya Federasyonu'ndan çıkıyor
Title
Renault - pazardan çıkıyor<br><br>Samsung pay - hizmet engellemesi <br><br>Snapchat - Rusya ve Beyaz Rusya'daki uygulamadan çıktı<br><br>SpaceX - Starlink'in Ukrayna'ya teslimatı<br><br>Spotify - abonelik için ödeme yapılamıyor<br><br>Sony - film dağıtım bloğu
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Twitter - Rus vatandaşlarının yeni hesap oluşturmasına yasak<br><br>TikTok - agresif pisliklerin ve sözde medyanın büyük yasağı<br><br>Toyota - 2.600 çalışanın işten çıkarılması
Rusya’ya yaptırım uygulayan teknoloji şirketleri
Ukrayna'ya karşı savaş başlatan Rusya'ya yönelik her geçen gün daha fazla yaptırım kararı devreye alınıyor. Uluslararası şirketler de Rusya'yı köşeye sıkıştırmak için harekete geçti. Birçok ülke ve şirket, ekonomik ve finansal yaptırımlara başvurdu. Peki hangi teknoloji şirketleri Rusya'ya yönelik yaptırım kararı aldı? İşte Rusya'ya yaptırım kararı alan markalar...


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