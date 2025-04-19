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İki milyon kişi Gazze’de tutsak

İki milyon kişi Gazze’de tutsak

04:0019/04/2025, суббота
G: 19/04/2025, суббота
Yeni Şafak
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Gazze'deki yetersiz beslenme ve ilaç sıkıntısı nedeniyle Nusayrat Mülteci Kampı'nda Uday Ahmed isimli 11 aylık bebek hayatını kaybetti. Filistinli bebek, Aksa Hastanesi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Gazze'deki yetersiz beslenme ve ilaç sıkıntısı nedeniyle Nusayrat Mülteci Kampı'nda Uday Ahmed isimli 11 aylık bebek hayatını kaybetti. Filistinli bebek, Aksa Hastanesi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, 2 milyondan fazla sivilin Gazze'de tutsak kalmış durumda olduğunu söyledi. Dujarric, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana yardım girişlerini durdurduğu Gazze'de insani yardım stoklarının da tükenme noktasına geldiği dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in 2 Mart'tan bu yana hiçbir yardım girişine izin vermediği Gazze'deki durumun ciddiyetine dikkati çekerek, "Gazze'de 2 milyondan fazla kişi tutsak kalmış durumda” açıklamasını yaptı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Sözcüsü Stephane Dujarric, Gazze’deki son duruma ilişkin yaptığı değerlendirmede, insani yardım stoklarının tükenme noktasına geldiğini ve özellikle çocuklar başta olmak üzere sivil halk arasında 'stres düzeyinin yüksek' olduğunu aktardı. Gazze'de 2 milyon Filistinlinin tutsak kaldığına işaret eden Dujarric, su altyapısının yaklaşık yüzde 90'ının tamamen ya da kısmen tahrip edildiğini ve İsrail’in uluslararası hukuk uyarınca gıda, tıbbi malzeme ve kamu hizmetleri sağlama yükümlülüğü bulunduğunu hatırlattı. Dujarric, BM'nin insani yardım malzemelerinin de tükenmek üzere olduğu konusunda uyardı. İşgalci İsrail ordusunun Gazze’de 7 Ekim 2023’ten beri sürdürdüğü katliamlarda resmi rakamlara göre 51 binden fazla Filistinli ölürken 117 bin Filistinli de yaralandı. İsrail bombardımanları yüzünden Gazze’nin yüzde 90’ı yıkılırken 2 milyondan fazla sivil de evsiz kaldı.


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