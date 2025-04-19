İki milyon kişi Gazze’de tutsak

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in 2 Mart'tan bu yana hiçbir yardım girişine izin vermediği Gazze'deki durumun ciddiyetine dikkati çekerek, "Gazze'de 2 milyondan fazla kişi tutsak kalmış durumda” açıklamasını yaptı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Sözcüsü Stephane Dujarric, Gazze’deki son duruma ilişkin yaptığı değerlendirmede, insani yardım stoklarının tükenme noktasına geldiğini ve özellikle çocuklar başta olmak üzere sivil halk arasında 'stres düzeyinin yüksek' olduğunu aktardı. Gazze'de 2 milyon Filistinlinin tutsak kaldığına işaret eden Dujarric, su altyapısının yaklaşık yüzde 90'ının tamamen ya da kısmen tahrip edildiğini ve İsrail’in uluslararası hukuk uyarınca gıda, tıbbi malzeme ve kamu hizmetleri sağlama yükümlülüğü bulunduğunu hatırlattı. Dujarric, BM'nin insani yardım malzemelerinin de tükenmek üzere olduğu konusunda uyardı. İşgalci İsrail ordusunun Gazze’de 7 Ekim 2023’ten beri sürdürdüğü katliamlarda resmi rakamlara göre 51 binden fazla Filistinli ölürken 117 bin Filistinli de yaralandı. İsrail bombardımanları yüzünden Gazze’nin yüzde 90’ı yıkılırken 2 milyondan fazla sivil de evsiz kaldı.