Fas'ta 58 kentte Gazze ile dayanışma gösterileri düzenlendi

Göstericilerin ayrıca, ABD'nin, Gazze, Batı Şeria ve tüm Filistin'de sivilleri soykırıma tabi tutan İsrail'e destek vermesini ve

"savaşın durdurulması, Gazze'nin yeniden inşası ve Filistin halkının meşru haklarını kullanması"