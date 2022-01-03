Dünya İki milyonda bir görülüyor ABDli ikiz bebekler bir yıl arayla dünyaya geldi
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İki milyonda bir görülüyor: ABD'li ikiz bebekler bir yıl arayla dünyaya geldi

ABD’nin California eyaletinde bir kadın 2021’i 2022’ye bağlayan yılbaşı gecesi 15 dakika arayla ikiz doğum yaptı. Böylelikle biri kız, diğeri erkek olan bebekler farklı gün, ay ve yıllarda doğmuş oldu. Hastane yönetimi olayı 2 milyonda bir ihtimal olarak niteledi.

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Haber Merkezi Diğer
İki milyonda bir görülüyor: ABDli ikiz bebekler bir yıl arayla dünyaya geldi
Anne ve ikizlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ABD’de yayınlanan haftalık magazin dergisi People, California eyaletinde yaşayan bir kadının ikiz çocuklarının yılbaşı gecesi 10 dakikayı aşkın bir süre içerisinde art arda doğurduğunu yazdı. Habere göre, Fatima Madrigal ve Robert Trujillo’nun bebekleri Salinas kentindeki Navidad Tıp Merkezi'nde dünyaya geldi. Çiftin kızı, oğullarından sadece 15 dakika sonra doğdu.

Hastane açıklama yaptı

Hastane tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, "Natividad, Aylin Yolanda Trujillo'yu bölgenin 2022'nin ilk bebeği olarak karşıladı!. İkizi Alfredo Antonio Trujillo, 31 Aralık Cuma günü saat 23:45'te 15 dakika erken doğdu, yani doğum günleri farklı bir gün, ay ve yıla denk geliyor: 2 milyonda bir şans!" açıklamasını yaptı.

Anne: Çok şaşkın ve mutluyum

Madrigal, "İkiz olmaları ve farklı doğum günlerine sahip olmalarından dolayı çok şaşkınım. Aynı zamanda çok mutluyum” dedi. Doğumu gerçekleştiren Dr. Ana Abril Arias ise olayı, "Kariyerimin en unutulmaz doğumlarından biri" olarak nitelendirdi.

  • Öte yandan, benzer şekilde, ayrı bir nadir olayda, Indianalı bir kadının ikizleri 2019 yılını 2020’ye bağlayan gecede sadece 30 dakika arayla farklı gün, ay ve on yıllarda doğdu.

Yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi: Bakan Yanık ziyaret etti
FOTOĞRAF 11
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İstanbul'da yılın ilk bebeği Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya geldi.<br><br>Yeni yılın ilk bebeğinin adı Umut Eliz kondu. Mutlu aileyi ilk kutlayanlardan biri de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ydı.<br><br>Yeni yıla İstanbul'da \"Anadolu Bölgesi 112 Ambulans Komuta Kontrol Merkezi\"nde giren Bakan Koca buradan Zeynep Kamil Eğitim Araştırma Hastanesi’ne görüntülü bağlanarak yılın ilk bebeğinin ailesini tebrik etti.
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Başkentte ise yeni yılın ilk bebeği ise Ankara Şehir Hastanesi'nde dünyaya geldi.<br><br>3'üncü çocukları dünyaya gelen Osman ve Emine Çavdar çiftini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ziyaret etti.<br><br>Aileyi tebrik edip bebeğe altın takan Bakan Yanık, \"Rabbim inşallah mutlulukla, huzurla, sağlıkla, bereketle büyütmeyi nasip etsin\" dedi.
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Malatya'da yeni yılın ilk bebeği Elif (23) ve Hamit Gürbüz (27) çiftinin Malatya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde dünyaya gelen erkek bebekleri oldu. Saat 00.05'te 3 kilo 450 gram ağırlığında dünyaya gelen erkek bebeğe Furkan ismi verildi. Furkan bebeği kucağına almanın sevincini yaşayan anne Elif Gürbüz, 2022 yılının ilk bebeği olması nedeniyle mutlu olduğunu söyledi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Fatma Nur Ceylan ise yeni yılın ilk bebeğinin sağlığının çok iyi olduğunu ifade etti.
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Şanlıurfa'da yeni yılın ilk bebeği, saat 00.03'te dünyaya geldi. Suriyeli çift, dünyaya yeni yılın ilk dakikalarında gelen ilk çocuklarına 'Gülçin' ismini verdi.<br><br>
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Diyarbakır'da 2022 yılının ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeğe Muhammed Geylani ismi verildi. Sağlıktan sorumlu Vali Yardımcısı Ömer Coşkun, yeni yılın ilk bebeğini ziyaret ederek çeyrek altın hediye etti.<br><br>
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Diyarbakır'da 2022 yılının ilk dakikalarında Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde Nuriye Çelik, bir erkek bebek dünyaya getirdi. Muhammed Geylani ismi verilen bebeği ve annesini sağlıktan sorumlu Vali Yardımcısı Ömer Coşkun ve Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Asena ve beraberindekiler ziyaret etti. Anne ve bebeğin sağlık durumuyla ilgili bilgi alan Coşkun ve beraberindekiler, daha sonra çeyrek altın hediye etti.<br><br>
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Anne Nuriye Çelik, \"5'inci çocuğum oldu. Herkesten Allah razı olsun. İki mutluluk birlikte yaşadık\" dedi. Sağlıktan sorumlu Vali Yardımcı Ömer Coşkun ise doğum yapan hastalar ile bir arada olup, onları ziyaret ettiklerini söyledi. Coşkun, \"Hastanemize bugün ziyaret gerçekleştirdik. Tabii yıllar yılı bu artık bir gelenek oldu. Yeni yılın ilk arifesinde doğan çocuklarımızın hem yeni yıla girmenin heyecanıyla birlikte hastanede olmak her ikisini de birlikte kutlamak yine burada bulunuyoruz\" diye konuştu.<br><br>
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Yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi: Bakan Yanık ziyaret etti
Her yıl başı olduğu gibi yeni doğan ilk bebekleri bakanlar yalnız bırakmadı. İstanbul'da yeni yılın ilk bebeğini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'daki yeni yılın ilk bebeğini ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ziyaret etti.


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