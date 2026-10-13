İki Türk Starlink yangını ile ilgili Almanya'da gözaltında

Polonya hükümeti, Polonya’daki bir Starlink istasyonunda çıkan yangınla bağlantılı olarak iki Türk vatandaşının Almanya’da gözaltına alındığı bildirildi. Polonya’nın Grojec kentine bağlı Wola Krobowska’da 24 Eylül’de Starlink istasyonunda çıkan yangınla ile ilgili iki şüpheli yakalandı. Polonya hükümeti, yangınla bağlantılı olarak iki Türk vatandaşının Almanya’da gözaltına alındığı bildirerek, olayın arkasında Rusya’nın bulunduğuna inandıklarını belirtti. Starlink istasyonundaki yangın, tesisin güç sistemini ve yedek jeneratörünü etkilemişti.

Polonya hükümetinde istihbarat ve güvenlik teşkilatlarının denetlenmesinden, koordine edilmesinden ve operasyonel takibinden sorumlu olan Özel Hizmetler Koordinatörü Tomasz Siemoniak, "Bu sabotaj eyleminin arkasında Rus servislerinin bulunduğundan hiçbir şüphemiz yok. Ayrıca Rus servislerinin giderek daha fazla yeraltı suç dünyasıyla bağlantılı kişilere yöneldiğini de eklemek gerekiyor" ifadelerini kullandı.