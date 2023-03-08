İkili görüşmeden mutabakat çıktı: Karadeniz Tahıl Girişimi 18 Mart'tan sonra da sürdürülecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesinde Karadeniz Tahıl Girişimi'nin 18 Mart'tan sonra da sürdürülmesi konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Kiev'de Guterres ile bir araya geldi. Başkent Kiev'de Devlet Başkanlığında baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Zelenskiy, burada yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başında Rus ordusunun kontrolüne geçen Zaporijya Nükleer Santrali'nin tekrar Ukrayna'nın kontrolü altına girmesi gerektiğini söyledi.

İkili 'Karadeniz Tahıl Girişimi'ni ele aldı

Rusya'nın, Ukrayna'da kontrol ettiği Zaporijya Nükleer Santrali'yle bir nükleer şantaj yaptığını savunan Zelenskiy, "Zaporijya Nükleer Santrali, Ukrayna'nın tam kontrolüne geri dönmelidir. Bu, sadece Ukrayna'nın değil küresel bir güvenlik meselesidir." dedi.

Zelenskiy, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin 18 Mart'tan sonra da sürdürülmesi konusunu Guterres ile ele aldıklarını aktararak, "Karadeniz Tahıl Girişimi'nin 18 Mart'tan sonra da sürdürülmesine tüm dünya için kritik bir ihtiyaç olduğu konusunda bugün mutabık kaldık." ifadesini kullandı.

"Ukrayna'dan Tahıl" girişimi çerçevesinde 140 bin ton gıda ürününün ihtiyaç sahibi ülkelere ulaştırıldığını dile getiren Zelenskiy, "BM ile bu girişimimizi ve Karadeniz Tahıl Girişimi'ni önemli ölçüde güçlendirebileceğimize eminim. Bu, küresel gıda güvenliği için daha da fazla garanti sağlayacak." diye konuştu.

"Zaporijya Nükleer Santrali'nin güvenliği ve korunması hayati önem taşıyor"

Guteres de Rusya'yı Ukrayna'ya saldırı düzenlemekle suçlayarak BM olarak Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklediklerini vurguladı.

Rusya'nın Ukrayna'da savaş başlatmakla uluslararası hukuku ihlal ettiğine işaret eden Guterres, şu ifadeleri kullandı:

"BM'nin pozisyonu kesinlikle açık. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, BM Şartı'nın ve uluslararası hukukun ihlalidir. Ukrayna'nın egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğü, Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırlarına uygun olarak korunmalıdır. Nihai hedefimiz de net; savaşın başlamasının yıl dönümünde, BM Şartı'na, uluslararası hukuka ve Genel Kurul kararına uygun adil bir barış sağlamak."

Guterres, Zaporijya Nükleer Santrali'nin güvenliğine dikkati çekerek "Zaporijya Nükleer Santrali'nin güvenliği ve korunması hayati önem taşıyor. Bölgeyi tamamen askerden arındırmanın ve santralin normal işleyişine dönmesini sağlamanın yollarını bulmak için olası arabuluculuğun da önemli olabileceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna limanlarından 23 milyon tondan fazla tahıl ihracatı yapıldı

Geçen yıl, İstanbul'da imzalanan Karadeniz Tahıl Girişimi sayesinde bugüne kadar Ukrayna'nın limanlarından 23 milyon tondan fazla tahıl ihracatının yapıldığını aktaran Guterres, "(Karadeniz tahıl Girişimi) Küresel gıda fiyatlarının düşmesine katkıda bulundu ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde savaş için yüksek bedeller ödeyen insanlara acil yardım sağladı." dedi.

Söz konusu girişimin 18 Mart'tan sonra da uzatılması gerektiğinin altını çizen Guterres, "Karadeniz Tahıl Girişimi'ni 18 Mart'tan sonra sürdürmenin kritik önemini vurgulamak istiyorum." dedi.







