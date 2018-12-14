Dünya İlhan ÖmerYolumuzdan dönmeyeceğiz
AMERİKA

İlhan Ömer: Yolumuzdan  dönmeyeceğiz

Suudi Arabistan medyası tarafından hedef alınan ABD Kongresi’ne seçilen ilk Müslüman kadınlardan İlhan Ömer, tehditlere pabuç bırakmayacağını açıkladı. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ömer, “Biz yolumuzdan dönmeyeceğiz. Hayatımız boyunca, kabadayılara karşı dimdik duracağız” ifadelerini kullandı.

Yeni Şafak
ABD Kongresi’ne seçilen ilk Müslüman kadınlardan İlhan Ömer
ABD Kongresi’ne seçilen ilk Müslüman kadınlardan İlhan Ömer

Suudi Arabistan başta olmak üzere bazı Körfez ülkeleri, ABD’de kasım ayında yapılan ara seçimlerde Temsilciler Meclisi’ne girmeye hak kazanan ilk Müslüman kadınlar olan İlhan Ömer ve Rashida Tlaib’i, “gizli İhvan üyeliği” ile suçlayarak medya üzerinden saldırmıştı.

Michigan eyaletindeki ön seçimlerde “ülkenin ilk Müslüman valisi” olabilmek için mücadele eden ve ön seçimi kaybeden 33 yaşındaki Abdul El-Sayed de saldırıların bir başka hedefi oldu. ABD’de etkinlik kazanan Müslüman siyasetçileri karalamak amacıyla Körfez ülkelerinin Twitter’da bir “trol ordusu” kurduğu da belirtiliyor.

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