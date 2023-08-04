İlk kez bir ABD'li Senatör doğrudan Kuzey Kıbrıs'a gitti

“Kendimi ifade etmekten asla çekinmem; Ben her zaman adaletten, dengeden ve doğrulardan yanayım. Haksızlıklar hakkında söylenebilecek çok şey var aslında. Geçmişte güneyi ziyaret ettim ve şimdi kuzeyi ziyaret etmenin tamamen doğru ve adil olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda görüşlerinizi duymaktan mutluluk duyuyorum”