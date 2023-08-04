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Dünya

İlk kez bir ABD'li Senatör doğrudan Kuzey Kıbrıs'a gitti

ABD Kongre Üyesi Pete Sessions, Kuzey Kıbrıs'ı ziyaret etmek üzere Ercan havalimanına inen üst düzey Kıbrıslı Türk isimlerle görüşen ilk ABD'li siyasetçi oldu.

13:21 . 4/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Kongre üyesi Pete Sessions, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.

Kongre üyesi Pete Sessions, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.

Teksas'ın 17. kongre bölgesini temsil eden Cumhuriyetçi Sessions, Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunduktan sonra doğrudan Kuzey Kıbrıs'a uçtu.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) tarafından davet edilen Sessions, Ercan havalimanına indikten sonra KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın resmi konutunda Tatar ve KTTO Başkanı Turgay Deniz tarafından kabul edildi.

Tatar ile görüşmesinin ardından Kıbrıs Türk parlamento binasını ziyaret etti ve burada Kıbrıslı siyasetçi Zorlu Töre tarafından karşılandı.

Sessions,
“Kendimi ifade etmekten asla çekinmem; Ben her zaman adaletten, dengeden ve doğrulardan yanayım. Haksızlıklar hakkında söylenebilecek çok şey var aslında. Geçmişte güneyi ziyaret ettim ve şimdi kuzeyi ziyaret etmenin tamamen doğru ve adil olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda görüşlerinizi duymaktan mutluluk duyuyorum”
dedi.
Cyprus Mail'in konu hakkında yorum yapmak üzere ulaştığı Lefkoşa'daki ABD Büyükelçiliği, ülkenin Dışişleri Bakanlığı'nın 'Sessions'ın resmi olmayan bir sıfatla Kıbrıs'ı ziyaret ettiğinden haberdar olduğunu' söyledi ve
"Bu nedenle Büyükelçilik onun resmi olmayan seyahati için herhangi bir destek sağlamadı. Genel olarak ABD, Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetini (Güney) adadaki tek meşru hükümet olarak tanıyor. ABD 'KKTC'yi tanımıyor"
açıklamasında bulundu.


#KKTC
#ABD
#Kuzey Kıbrıs
#Pete Sessions
20 dakika önce
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