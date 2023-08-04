İlk kez bir ABD'li Senatör doğrudan Kuzey Kıbrıs'a gitti

Kongre üyesi Pete Sessions, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.
Teksas'ın 17. kongre bölgesini temsil eden Cumhuriyetçi Sessions, Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunduktan sonra doğrudan Kuzey Kıbrıs'a uçtu.
Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) tarafından davet edilen Sessions, Ercan havalimanına indikten sonra KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın resmi konutunda Tatar ve KTTO Başkanı Turgay Deniz tarafından kabul edildi.
Tatar ile görüşmesinin ardından Kıbrıs Türk parlamento binasını ziyaret etti ve burada Kıbrıslı siyasetçi Zorlu Töre tarafından karşılandı.